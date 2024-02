Oesbern. Die Torjägerin des SV Oesbern erzielt zum Jahresauftakt direkt vier Treffer in Ostbevern.

Die Fußballerinnen des Westfalenligisten SV Oesbern starteten mit einem Paukenschlag in die Restrunde hinein. Denn mit einem so deutlichen 5:1-Sieg beim Tabellenletzten BSV Ostbevern hatten sie im Lager des SV Oesbern nicht gerechnet. Kein Wunder, dass die Oesberner nach dem Spiel in der Gemeinde im Kreis Warendorf schon recht glücklich waren. „Frau des Tages“ war einmal mehr SVÖ-Spielerin „Atha“ Skoupra. Die Erzieherin erzielte gleich vier Tore beim Auftaktsieg. Die WP-Sportredaktion fragte einmal nach:

„Atha“ Skoupra - die erste Aufgabe im neuen Jahr ist erfüllt. Vier Tore beim eindrucksvollen Sieg in Ostbevern. Wann war Ihnen klar, dass es kein alltägliches Meisterschaftsspiel wird?

Man muss ganz deutlich sagen, dass Ostbevern uns in der ersten Halbzeit das Leben richtig schwer gemacht hat. Da hat man gemerkt, dass die sich noch nicht aufgegeben haben. Wir hatten Glück, dass wir mit dem Pausenpfiff durch ein Tor von mir in Führung gegangen sind. Und dass wir mit dem Wiederanpfiff direkt auf 2:0 erhöhen konnten. Als ich dann in der 50. Minute das 3:0 gemacht habe, hat Ostbeverm resigniert. Da hatten die keine Körner mehr.

Ihre Mannschaft hat jetzt 25 Punkte auf dem Konto. Eine Zahl, die zu diesem Zeitpunkt einfach nur beeindruckend ist. Wann ist das Thema Klassenerhalt kein Thema mehr für Sie?

In der Tat ist das schon toll. Wir spielen in einer Liga, da kann praktisch jeder jeden schlagen. Vielleicht noch ein, zwei Siege, dann können wir uns daran machen über ein neues Saisonziel zu sprechen. Ich persönlich fände einen einstelligen Tabellenplatz sensationell.

Wie wichtig sind Ihnen Ihre erzielten Tore?

Ich habe ja schon häufiger gesagt, dass ich niemanden mehr beweisen muss, dass ich Tore schießen kann. Ich lege auch gerne Tore auf. Der Erfolg der Mannschaft steht über allem. Da bin ich froh, dass meine Sturmpartnerin Johanna Sellmann genauso denkt. Ich glaube, wir beide haben in dieser Saison der jeweils Anderen schon das ein oder andere Tor aufgelegt. Aber das ist letztlich bei der gesamten Mannschaft so - der Erfolg als Team ist wichtig.

Dann fehlt jetzt nur noch die Wahl zur Mannschaft des Jahres, oder?

Das wäre natürlich ein absoluter Traum für uns. Das wäre dann die Krönung eines außergewöhnlichen Jahres für unsere Mannschaft.