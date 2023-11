Atha Skoupra: „Man bringt uns Respekt entgegen“

Oesbern Die Fußballerinnen des SV Oesbern drehen in Freudenberg einen 0:3-Rückstand um. Welche Rolle die Halbzeitansprache spielte.

Der Sieg der Fußball-Frauen des SV Oesbern bei Fortuna Freudenberg zählte zu den Ereignissen des Sportwochenendes. Nach dem Spiel musste nicht nur SVÖ-Kapitänin „Atha“ Skoupra viele Glückwünsche und Fragen beantworten, wie der Westfalenligist aus einem 0:3-Rückstand einen 4:3-Erfolg bei einem der Top-Teams der Liga gemacht hat.

1 „Atha“ Skoupra, der Trainer ihrer Mannschaft, Robby Hanbücken, sprach nach der Partie von einer nicht alltäglichen Halbzeitpause. Was war denn da los?

Es war schon ungewöhnlich. Wir haben eine ganz tolle erste Halbzeit gespielt und hatten viele gute Torchancen. Trotzdem lagen wir 0:3 zurück. Ich habe dann praktisch mit dem Halbzeitpfiff den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielt. In der Kabine hat uns der Trainer dann klargemacht, dass er überzeugt wäre, dass wir das Spiel noch gewinnen werden und hat uns dann ein paar Minuten allein gelassen. Irgendwie war dann für uns klar, dass wir das Spiel gewinnen werden.

2 Und dann nahm das Spiel seinen Lauf...

Ja, mir ist dann das Tor zum 2:3 gelungen und beim Torjubel haben wir uns geschworen, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Die Mannschaft hat überragend gespielt und gekämpft. Johanna hat dann für die Tore gesorgt. Schön war auch, dass uns nach dem Spiel Freudenberger Zuschauer gratuliert haben.

3 Sie haben auch bereits elf Tore in der Westfalenliga erzielt. Es scheint Ihnen leicht zu fallen, oder?

Ich glaube, dass ich niemanden mehr beweisen muss, dass ich Tore erzielen kann. Ich lege auch gerne quer. Wichtig ist für mich, dass wir am Ende der Saison eine einstellige Zahl vor unseren Tabellenplatz stehen haben. In der Westfalenliga kann jeder jeden schlagen. Und wichtig ist, dass wir weiter geerdet bleiben. Wir können auch mit Niederlagen umgehen. In zwei Wochen steht das letzte Meisterschaftsspiel des Jahres in Ostbevern an. Wir haben zwar das Hinspiel gewonnen und die noch keinen Sieg in dieser Saison erreicht. Trotzdem fahren wir da mit der nötigen Demut hin, wir können da auch verlieren.

4 Die erste Hälfte der Saison ist absolviert. Ihr Fazit?

Hätte mir einer gesagt, dass wir nach der ersten Hälfte auf dem fünften Platz stehen, ich hätte das sofort unterschrieben. Es ist sehr schön, wie viel Interesse uns entgegengebracht wird. Am Sonntag waren auch wieder einige Oesberner mit in Freudenberg. Vor uns hat in Freudenberg die zweite Mannschaft in der Landesliga gegen Herten gespielt. Also praktisch unsere alte Heimat. Da kamen einige Spielerinnen auf uns zu und haben uns gratuliert, wie gut wir uns in der Westfalenliga präsentieren. Man bringt uns Respekt entgegen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir vor etwas mehr als einem Jahr über ein Freundschaftsspiel gegen die BVB-Frauen gesprochen haben. Jetzt sieht es ja danach aus, dass Dortmund und Schalke im kommenden Jahr in der Meisterschaft zum Habicht müssen.

