Auf letzten Metern häufen sich die Ausfälle

Iserlohn. Roosters-Trainer Brad Tapper muss heute Abend gegen Schwenningen auf mindestens drei Spieler verzichten.

Die Iserlohn Roosters haben im Rennen um die Play-off-Plätze, das spätestens jetzt zu einem Endspurt geworden ist, zuletzt an Boden verloren. Sechs Spiele in Folge langte es nicht zu drei Punkten. Zunächst sah es am Sonntag in Augsburg danach aus, dass ein siebtes Spiel folgen würde, denn der Gegner ging mal wieder in Führung. Das war in acht der jüngsten neun Spiele der Fall. Nur beim 8:3 über München vor drei Wochen erzielten die Roosters das erste Tor. Damals feierten sie den bis Sonntag einzigen Sieg mit voller Ausbeute in einem der Nord-Süd-Duelle.

Die Art und Weise, wie die Panthers nach 0:2-Rückstand doch noch niedergerungen wurden, beeindruckte auch Trainer Brad Tapper. „Die Mannschaft hat die Jagd nach dem Ticket für die Play-offs angenommen. Wir haben gegen eine gut trainierte Augsburger Mannschaft gewonnen. In der ersten Pause habe ich versucht, meine Spieler zu resetten. Ausschlaggebend war, dass wir danach als Einheit aufgetreten sind.“

Jens Baxmann kann nach Check heute nicht spielen

Direkt nach dem Spiel beschäftigten Iserlohns Trainer noch die Strafen, die es insgesamt gegeben hat – oder auch nicht. „Für beide Trainer war es schwer zu verstehen, welche Strafen gepfiffen werden. Manchmal kann ein Team einen Vorteil aus den Strafen ziehen.“ In Augsburg war es sein Team, denn die Gastgeber, eigentlich das fairste Team der Liga, spielte fast drei Mal häufiger in Unterzahl als im Schnitt. Die Gesamtzahl der Strafminuten hätte eigentlich noch höher sein müssen, denn für die Aktion, die zum Ausfall von Jens Baxmann führte, hätte nicht nur mit zwei Minuten geahndet werden dürfen, schließlich erhielt er einen Check gegen den Nacken, der aber nicht als solcher bewertet wurde.

Am Montagnachmittag teilten die Roosters mit, dass der Verteidiger im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings definitiv nicht mitmischen kann. Auch Steve Whitney, der bereits wegen einer „Oberkörperverletzung“ in Augsburg fehlte, muss passen.

Ob Yannick Proske wieder dabei sein wird, konnte der Trainer noch nicht sagen. Der 17-jährige Nachwuchsstürmer verabschiedete sich Mitte der vergangenen Woche zu einem Lehrgang mit der U18-Nationalmannschaft, eigentlich waren auch zwei Länderspiele gegen die Schweiz geplant. Doch nach einem positiven Corona-Schnelltest im DEB-Team wurde der Lehrgang sofort abgebrochen.

Tapper möchte nicht schon wieder in Rückstand geraten

Unabhängig davon hat Tapper einen Wunsch für das vorletzte Heimspiel der Hauptrunde: „In diesem Spiel werden wir hoffentlich mal wieder diejenigen sein, die den besseren Start erwischen und das 1:0 erzielen.“ Die Schwenninger stecken in einer ähnlichen Situation wie die Roosters. Sie bestreiten im Süden einen Dreikampf um einen Play-off-Platz, während sich im Norden vier Teams ihre Fernduelle um zwei Plätze liefern. Dass die Wild Wings am Montagabend noch bei den Krefeld Pinguinen antreten mussten, wird schnell als Vorteil für die Roosters gewertet. Aber beim Gast herrscht Optimismus vor. Den Spiele-Zweierpack interpretiert man im Schwarzwald als doppelte Gewinnchance.