Außergewöhnliche Perspektiven auf die Iserlohn Roosters

Iserlohn. Der Iserlohner Jan Brüggemann sorgt für außergewöhnliche Eishockey-Perspektiven mit einem von ihm erfundenen Torkamera-System.

Der Iserlohner Fotograf Jan Brüggemann sorgt für außergewöhnliche Perspektiven im Eishockey. Das von ihm entwickelte Torkamera-System kommt in den deutschen Topligen DEL und DEL2 sowie auch europaweit in den Eliteligen von Finnland, Ungarn und Frankreich zum Einsatz. Auch die deutsche Nationalmannschaft um DEB-Stabsfotograf Dominic Pencz sowie Martin Rose, der als einer der besten deutschen Eishockey-Fotografen gilt, nutzen Brüggemanns Technik. Das vom 41-jährigen Ingenieur konzipierte Torkamera-System „Goalcam Pro“ wird am unteren Ende der Querstrebe des 1,83 x 1,22 Meter großen Tores installiert und lässt sich fernsteuern.

Schnelle Installation und mobile Nutzung möglich

„Das, was ich ,Quick-Mounting-System‘ nenne, ist ein Greiferarm, um die Kamera fest zu montieren“, sagt Brüggemann und hält bei der Demonstration seiner klugen Erfindung einen 13er-Ratschenschlüssel in der Hand. Im Nu hat er den Greiferarm am Tor fest verankert und kann die würfelähnliche Box mit der Kamera positionieren – der kleine Kasten hat es in sich: „Da ist ein mobiler Router drin. Ich kann von der Tribüne auf die Kamera zugreifen, Einstellungen ändern und die Bilder herunterladen. Außerdem ist noch ein Schienensystem verbaut mit einer Arretierung für die Kamera“, erläutert Brüggemann, der sein Torkamera-Modell mit Computer-Aided-Design (CAD) entwickelt hat.

Ein Großteil dieses Gehäuses kommt auf Basis der CAD-Daten aus dem 3D-Drucker: „Das Ding rattert fünf Tage bis zur Fertigstellung durch.“ Das verwendete Material ist Onyx, ein kohlefaserverstärkter Kunststoff: Holz war nicht erlaubt, Alu zu gefährlich für die Spieler und Plexiglas nicht gut zu verarbeiten.

Für die Schutzscheibe vor dem Objektiv verwendet er Makrolon und damit jenes Material, das auch für die Banden in der Eissporthalle genutzt wird. Die Box mit der Kamera ist in weißer Farbe gehalten, um Irritationen zu verhindern: „Die Schiedsrichter kontrollieren vor jedem Spiel, dass keine schwarze Farbe am Gehäuse zu sehen ist, da sonst beim Videobeweis die Verwechslungsgefahr mit dem Puck besteht“, schildert Brüggemann.

Sein System ist von der DEL zertifiziert und feierte Premiere im Heimspiel gegen die Kölner Haie am 27. Januar 2019. Dem vorausgegangen war ein fast viermonatiger Genehmigungsmarathon mit Erlaubnissen von der Stadt als Eishallen- Eigentümer, dem Eismeister am Seilersee, dem IEC als nutzender Verein und der DEL in Neuss als letzter Instanz. Auch eine Zusatzversicherung über 1,5 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden hat Brüggemann vorlegen müssen. „Das waren notwendige Vorsichtsmaßnahmen. Denn auch wenn das Risiko nicht groß ist, besteht die Gefahr, dass die Spieler in die Torkamera hineinrutschen“, schildert der 41-Jährige.

Ihren Ursprung hatte die Idee, als Brüggemann, der neben den Roosters auch leidenschaftlicher Fan der Nashville Predators ist, bei einem NHL-Spiel Aufnahmen einer Torkamera entdeckte. „Diese Fotos haben mich fasziniert, solche wollte ich auch machen.“ Bei seinen Recherchen zur „Hockeynetcam“, die von der NHL eingesetzt wird, stieß er auf Grenzen des US-Systems: Die von Brüggemann verwendete Spiegelreflexkamera war nicht kompatibel, zudem erschien ihm die Montage der Kamera sowie das Tauschen der Speicherkarte sehr umständlich, außerdem war der Bruchschutz nicht austauschbar.

Theoretisches Wunschmodell nun auch in der Praxis perfekt

So begann Brüggemann vor drei Jahren mit der Entwicklung eines Prototyps, bei dem er bis zur aktuellen Version 3.0 seine Maßgaben umgesetzt hat: einfache Installation, Scheibe austauschbar, hohe Stabilität, einfacher Speicherkarten-Wechsel, hohe Wiederholgenauigkeit für die Kamera-Position. „Inzwischen denke ich nicht mehr so viel darüber nach, dann muss es schon sehr gut sein“, hat Brüggemann sein theoretisch vorgestelltes Wunschmodell auch in der Praxis umgesetzt. „Mein System ist schon flexibler als das in der NHL“, sagt Brüggemann, der Agenturen und das Eishockeymagazin mit seinen Aufnahmen versorgt. Inzwischen kann „Goalcam Pro“ auch für Livestream-Übertragungen genutzt werden.

„Goalcam Pro“ zum DEL-Start gegen Nürnberg im Einsatz

Zum DEL-Start der Roosters am Freitag gegen die Nürnberg Ice Tigers wird der zweifache Familienvater wieder seine inzwischen in beiden Toren montierbaren Torkameras einsetzen. Brüggemann ist dann auf der Tribüne und hat die Fernsteuerung für die beiden Torkameras an seinem 400er-Teleobjektiv montiert. Mit dem rechten Zeigefinger löst er die Kamera in der Hand aus, mit seinen Daumen löst er über die Fernbedienung die beiden Torkameras aus – außergewöhnliche Perspektiven erfordern auch eine außergewöhnliche Bedienung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden