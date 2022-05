Balve: Diese Methoden der Meditation gibt es im Yoga

Balve. Die Balver Yogalehrerin Nicole Runte weiß, wie wichtig die Meditation im Alltag sein kann. Das sind die wirkungsvollsten Varianten.

DieMeditation ist oft die letzte Station einer Yogastunde. Zur Endentspannung oder losgelöst als alleinstehende Praxis hat sie viele positive Effekte auf den Körper und den Geist, so die Balver Yogalehrerin Nicole Runte. Die Vielfältigkeit der Meditation wird deutlich, wenn man einen Blick auf die vielen unterschiedlichen Arten der Entspannungsmethode wirft.

Zu einer der bekanntesten Arten gehört die stille Meditation. „Die Ruhe steht im Mittelpunkt und ist somit ein Kontrast zum lauten Alltag“, beschreibt Runte. Die Konzentration auf die Leere soll die Chance geben, die eigenen Gedanken zu sortieren und hilft besonders, um Hektik und Stress unter Kontrolle zu bekommen. Ebenfalls oft im Yoga praktiziert wird die Atemmeditation. „Dabei fokussiert man sich auf den Atem und die eigenen Empfindungen. Das ist ideal für Anfänger“, erklärt sie. Ziel ist es hier in den tiefen Atem zurückzufinden und so die Harmonie zwischen Körper und Geist zu stärken, so Runte. Während der Mantrameditation wird ein selbstgewähltes Mantra gesprochen, geflüstert oder gesungen. Sie wird oft im Hatha-Yoga angewendet, soll gegen negative Gedanken wirken und zur Erhöhung des Selbstbewusstseins beitragen. Die Klänge und Schwingungen bei der Klangschalenmeditation fördern die Konzentration. Runte ist begeistert von der schnellen Tiefenentspannung und weiß, dass sie Verspannungen und Blockaden löst. „Im Buddhismus gibt es unzählige weitere Arten der Meditation“, erklärt sie.

Start in kleinen Schritten

Das wichtigste ist jedoch die Meditation einfach stressfrei auszuprobieren. Oft schreckt der Gedanke ab, sich nicht allzu lang konzentrieren zu können. Die Yogalehrerin schlägt vor in kleinen Schritten zu starten. So ist es ein guter Einstieg sich anfangs nur zwei Minuten auf die eigene Atmung zu konzentrieren.

Bei Schwierigkeiten, kann es helfen beim Einatmen „Ich bin“ und beim Ausatmen „Ich lasse los“ zu denken, weiß Runte. Dafür sollte man einen ruhigen Ort wählen und in bequemer Kleidung in eine aufrechte Sitzposition finden. Falls der Stress die Ruhe aus dem Kopf vertreibt, ist das kein Grund zur Sorge, denn Meditation ist Übungssache. „Lass die Gedanken einfach weiterziehen“, schlägt die Yogalehrerin als wichtigsten Tipp vor.

