Balve läuft: Kilometer sammeln und Preise gewinnen

Balve. Mit einer neuen Aktion sollen die Menschen in Balve nach monatelanger Sportpause wieder in Bewegung kommen.

„Balve läuft“ - unter diesem Motto möchten die beiden Sportstudiobesitzerinnen Andrea Krüger vom Life in Garbeck sowie Anja Dransfeld vom Balver Hönnevital die Balver Bürger fit für den Sommer machen.

Anja Dransfeld erklärt, was hinter der Aktion steckt. „Egal, ob du wanderst, joggst, walkst oder spazieren gehst. Schließe Dich mit einer zweiten Person als Team zusammen und versuche innerhalb von vier Wochen so viele Kilometer wie möglich zu erlaufen.

Nicht nur für Balver

Auch als „Nicht-Balver“ kannst Du gerne in Deinem Heimatort mitmachen. Meldet Euch über unsere Internetseite www.balve-laeuft.de an und zahlt die Startgebühr von 20 Euro. Eure Startgebühr wird an den Balver Decent-Laden gespendet. Somit könnt ihr nicht nur für Eure Gesundheit was Gutes tun.“

Die Teams müssen vier Wochen lang laufen und die Kilometer mit Smartwatch oder Smartphone erfassen und täglich auf der Website eintragen. Das Team mit den meisten Kilometern nach einem Monat gewinnt. Zu gewinnen gibt es pro Gewinnerteam Balver Gutscheine im Wert von je 130, 80 und 40 Euro.

Sachpreise für Teilnehmer

Die Firma SKS Germany wird Sachpreise zur Verfügung stellen, die noch bekannt gegeben werden. Hinter dieser Aktion stecken die Reha-Sportvereine Rehaktiv und RehaVital Balve in Zusammenarbeit mit den Fitnessstudios.

„Mit der vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis haben wir einen Partner gefunden, der für die Sieger, Zweit- und Drittplatzierten tolle Preise zur Verfügung stellt“, erklärt Justina Otto vom Balver Reha-Sportverein.

Start der Aktion ist am 21. Mai und dauert bis zum 18. Juni. Informationen unter: www.balve-laeuft.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden