Balve: Mit „Bandhas“ im Yoga Leichtigkeit im Leben schaffen

Balve. Die Atmung ist ein wesentlicher Bestandteil im Yoga. Diese Unterschiede gibt es bei den energetischen Verschlüssen.

Der Einsatz der „Bandhas“ im Yoga, auch energetische Verschlüsse genannt, soll auf sanfte und achtsame Art Freiheit im Körper und Leichtigkeit im Leben schaffen. Im Gespräch mit der Westfalenpost erklärt die Yogalehrerin Nicole Runte die Unterschiede und beschreibt die Anwendung einiger Bandhas.

Die wichtigsten Bandhas befinden sich im Bereich der Wirbelsäule. Für die Aktivierung der Jalandhara-Bandha (Kehlverschluss) zieht man das Kinn zur Brust, womit die Energie Richtung Körpermitte geleitet wird. Im Uddiyana-Bandha (Bauchverschluss) kommen zwei Funktionen zusammen, so Runte. „Die aufsteigende Energie wird in der Körpermitte weiter nach oben gelenkt und zugleich wird die Energie durch die beiden anderen Bandhas intensiviert“, erklärt sie.

Verlagerung der Energie

An dritter Stelle befindet sich das Mula-Bandha (Wurzelverschluss), welches sich in der Mitte des Beckenbodens befindet. Von dort aus wird die Energie in Richtung Körpermitte geleitet. Mithilfe des Para -Bandhas (Fußverschluss) wird die Energie von den Fußsohlen nach oben gelenkt. „Das stabilisiert die Beine und die Aufrichtung des Körpers“, weiß die Yogalehrerin. Beim Hasta-Bandha (Handverschluss) wird die Energie von der Innenseite der Handflächen in die Arme und den Oberkörper geleitet. Mithilfe von Asanas, also den körperlichen Übungen, lassen sich die Bandhas miteinander verbinden. In der Berghaltung, im Sanskrit auch Tatasana genannt, lassen sich beispielsweise das Para- und Mula-Bandha verbinden.

Mit einem hüftbreiten Stand zieht man die Oberschenkel sanft nach oben. Mit einer Einatmung lässt man die Wirbelsäule in die Länge wachsen, wobei die Stellung des Beckens neutral bleibt. Die Zehen werden dabei weit ausgebreitet und während der Ausatmung löst man die Spannung am äußeren Rand der Füße ohne, dass das Fußgewölbe einsinkt Beim Einatmen richtet man die Aufmerksamkeit auf die weiche Mitte der Fußsohlen und spürt, wie von dort ein sanftes Heben ausgeht. Während der nächsten Ausatmung entspannt man den Beckenbodens und spürt dort ein leichtes Anheben. Beim Einatmen spürt man dann wie die Energie nach oben fließt und das Mula-Bandha aktiviert wird. Innerhalb der nächsten Atemzüge bleibt man mit der Aufmerksamkeit in diesem Bereich und spürt den Energiefluss.

