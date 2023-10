Balve Optimum bietet nun Para-Dressurreiten

Balve. Die Deutschen Meisterschaften in der Para-Dressur werden im kommenden Jahr in Wocklum ausgetragen.

Nach dem Optimum ist vor dem Optimum: Die Vorbereitungen auf das große Reitturnier laufen in Wocklum auf Hochtouren. Was bereits feststeht: Im kommenden Jahr wird es eine besondere Neuerung geben. Die Veranstalter nehmen erstmals einen Para-Wettbewerb ins Portfolio auf.

Das Balve Optimum wartet in jedem Jahr mit Neuerungen auf. Für 2024 geht das Traditionsturnier einen weiteren Schritt und wird damit seinem Motto „Zukunft braucht Herkunft“ mehr als gerecht. „Wir geben dem Reitsport in all seinen Formen ein Zuhause. Ob Nachwuchs oder U25, ob Amateur oder Profi, ob aufstrebend oder Routinier – in Balve treffen die verschiedenen Welten unter einem Dach aufeinander. Und deshalb sind wir froh und stolz zugleich, dass wir in diesem Jahr erstmals Ausrichter der Deutschen Meisterschaften der Para-Dressurreiter sind“, verkündet Turnierchefin und Veranstalterin Rosalie von Landsberg-Velen stolz.

Grades teilen Sportlerinnen und Sportler ein

Die Meisterschärpen werden je nach Grad des Handicaps in fünf verschiedenen Kategorien (Grades) vergeben. In diese Kategorien werden die Reiterinnen und Reiter klassifiziert. Grad I bedeutet, dass hier beispielsweise nur Schritt geritten wird, da die Teilnehmenden schwerste Handicaps aufweisen.

Bei Grad II sind die körperlichen Einschränkungen ähnlich wie bei Grad 1 mit dem Unterschied, dass hier noch Trab als Gangart hinzugenommen wird, da die notwendige Rumpfbalance der Startenden besser ist.

Ist der Reiter, bzw. die Reiterin in Grad III klassifiziert kann auch galoppiert werden.

Eine Dressur auf L-Niveau kann mit dem Grad IV geritten werden. Hier können beispielsweise auch blinde Sportler starten, die von einem Shouter unterstützt werden, der ihnen an bestimmten Bahnpunkten die Positionierung zuruft.

Grad V beinhaltet Reiterinnen und Reiter mit Behinderungen an Gliedmaßen. Fehlt beispielsweise eine Hand, ein Unterschenkel oder es gibt Seheinschränkungen. Die Prüfungen haben das Niveau im Bereich der Klassen L und M. Piaffen und Passagen sind hier ausgeschlossen, Tempowechsel sind jedoch gefordert.

Seit 1996 ist das Para-Dressurreiten eine paraolympische Disziplin.

Damit finden nun beim Balve Optimum folgende Deutschen Meisterschaften statt:

Dressur (Donnerstag: Grand Prix, Freitag: Grand Prix Special und Sonntag: Grand Prix Kür), Springen Herren, Springen Damen, U25-Dressur (zeitgleich Piaff-Förderpreis) und Para-Dressur (Donnerstag, Freitag, Samstag).

Ergänzt wird das Programm sinnvoll durch Prüfungen für die zwei- und vierbeinigen Youngster wie Junioren- und U25-Springprüfungen, den Nürnberger Burg-Pokal der Führzügelklasse und für die Dressurpferde, den Richard Wätjen-Gedächtnispreis für Nachwuchs Grand Prix-Pferde, Wettbewerbe für Amateurreiter und internationale Springprüfungen.

Action, Emotionen und Nervenkitzel gibt es bei der „Nacht der Show“ am Samstagabend, 8. Juni 2024. Tolle Showacts, rasante Darbietungen und gefühlvolle Mensch-Pferd-Kombis verzaubern die Zuschauer.

Natürlich steht auch wieder Charity und Nachhaltigkeit auf dem Programm. Der Green Circle geht in sein drittes Jahr und zeigt Firmen, Mitglieder, Partner und Produkte, die den grünen Gedanken, Klimaneutralität und Umweltschutz vorantreiben. „Reiten gegen den Hunger“ gehört ebenfalls traditionell zum Rahmenprogramm.

