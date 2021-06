Balve Optimum: Kalthoferin Carina Scholz überzeugt

Balve. Die Reiterin aus Kalthof sichert sich einen Platz unter den Top 13.

„Das war ein super Wochenende für uns“ resümierte nach der Grand Prix Kür Carina Scholz vom Landwirtschaftlichen Reiterverein Kalthof. Sie hatte sich unter die besten Top 13 aus dem Grand Prix Special für die letzte große Dressurprüfung am Samstag qualifiziert.

Und ihr Hannoveraner Wallach Tarantino schnurrte sein Programm optimal in der Aufgabe mit Musik ab. Am Ende hieß es für die 29-jährige Amazone 80,275 Prozent. „Für uns ist das beste Ergebnis, das wir in der Kür erhalten haben“, freute sich Carina mit ihrem Ehemann Fabian. Das bedeutete Rang zehn in der Endabrechnung.

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl gewinnt auf Dalera die deutsche Meisterschaft beim Grand Prix Special der Dressur und reitet auf der Ehrenrunde. Foto: Friso Gentsch / dpa

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl gewinnt auf Dalera die deutsche Meisterschaft beim Grand Prix Special der Dressur und bekommt bei der Siegerehrung eine Champagnerdusche von der Zweiten, Isabell Werth (l). Foto: Friso Gentsch / dpa

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Das traditionelle Bad im Wassergraben: Sophie Hinners als Deutsche Meisterin wird von Katrin Eckermann und Katharina Offel in den Wassergraben geschmissen, weil sie den Titel zum ersten Mal gewann. Foto: Dietmar Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Deutsche Meisterin der Springreiterinnen: Sophie Hinners mit Vittorio. Hier wird sie nach der Siegerehrung gefeiert. Foto: Dietmar Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Ehrenrunde nach der Siegerehrung: Sophie Hinners, Deutsche Meisterin der Springreiterinnen. Foto: Dietmar Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Siegerehrung der DM der Springreiterinnen: (von links) Katrin Eckermann, die Deutsche Meisterin Sophie Hinners und Katharina Offel. Foto: Dietmar Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Deutsche Meisterin der Springreiterinnen: Sophie Hinners mit Vittorio. Foto: Dietmar Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Deutsche Meisterin im Grand Prix Special: Jessica von Bredow-Werndl mit TSF Dalera. Foto: Dietmar Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Zum ersten Mal nach einem Schlüsselbeinbruch wieder hoch zu Ross bei einer Siegerehrung: Dorothee Schneider mit Showtime FRH. Foto: Dietmar Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Jessica von Bredow-Werndl lobt TS Dalera BB nach dem Sieg im Grand Prix. Foto: Dietmar Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Die Dressurreiterin Isabell Werth reitet auf Quantaz beim Grand Prix Special der Dressur. Foto: Friso Gentsch / dpa

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Für Sarah Nagel-Tornau und Carouge 8 lief es bei der DM der Springreiterinnen nicht wie erhofft. Foto: Dietmar Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Das Wirtschaftsbündnis Green Circle ist beim Balver Optimum gegründet worden. Als Schirmherr steht CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak spontan bereit. Foto: Uwe Schmack / WP

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Jessica von Bredow-Werndl mit TSF Dalera auf der Ehrenrunde. Foto: Petra Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl feiert den Gewinn in der Grand Prix Kür mit einer Champagnerdusche. Foto: Friso Gentsch / dpa

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl (M) gewinnt auf Dalera in der Grand Prix Kür vor Isabell Werth (r) auf Bella Rose und Dorothee Schneider (l) auf Showtime FRH. Foto: Friso Gentsch / dpa

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Isabell Werth und Dorothee Schneider (von links) sorgen für ein Bad der Deutschen Meisterin Jessica von Bredow-Werndl. Foto: Petra Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Die Deutsche Meisterin in Grand Prix Special und Kür: Jessica von Bredow-Werndl. Foto: Petra Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Siegerehrung nach der DM in der Kür: Jessica von Bredow-Werndl (Mitte) gewann vor Isabell Werth (links) und Dorothee Schneider. Foto: Petra Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Der Springreiter Tobias Meyer reitet und gewinnt auf Greatest Boy - H bei der deutschen Meisterschaft im Springreiten. Foto: Friso Gentsch / dpa

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Der Springreiter Tobias Meyer (M) gewinnt auf Greatest Boy - H bei der deutschen Meisterschaft im Springreiten. Platz zwei belegt Maximilian Weishaupt (l) und Platz drei Patrick Stühlmeyer (r). Foto: Friso Gentsch / dpa

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Der Springreiter Tobias Meyer (r) feiert den Gewinn der deutschen Meisterschaft im Springreiten mit dem Zweitplatzierten Maximilian Weishaupt (l). Foto: Friso Gentsch / dpa

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Der Springreiter Tobias Meyer (M) feiert den Gewinn der deutschen Meisterschaft im Springreiten mit dem zweitplatzierten Maximilian Weishaupt (r) und dem drittplatzierten Patrick Stühlmeyer. Foto: Friso Gentsch / dpa

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Der Springreiter Tobias Meyer feiert den Gewinn der deutschen Meisterschaft im Springreiten mit einem Bad im Wassergraben. Foto: Friso Gentsch / dpa

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Der Springreiter Tobias Meyer gewinnt auf Greatest Boy - H bei der deutschen Meisterschaft im Springreiten und jubelt bei der Siegerehrung. Foto: Friso Gentsch / dpa

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Das Bad im Wassergraben gehört dazu für den Deutschen Meister Tobias Meyer. Foto: Dietmar Reker

Balve Optimum- So ausgelassen feiern Sieger und Siegerinnen Tobias Meyer mit Greatest Boy auf der Ehrenrunde. Foto: Dietmar Reker

Deutsche Meisterin wurde Jessica von Bredow-Werndl auf Dalera und Isabell Werth mit Bella Rose.

Mit der Bundestrainerin Monica Theodorescu wird Carina Scholz jetzt den weiteren Turnierplan absprechen. „Schön wäre noch einmal ein internationaler Einsatz.“

