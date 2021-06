Balve: Pferd von Carsten-Otto Nagel eingeschläfert

Das Springstadion in Balve. Hier wird in diesen Tagen das Longines Balve Optimum samt DM ausgetragen.

Balve. Eine traurige Nachricht vom Longines Balve Optimum: Die Stute L’Esperance von Carsten-Otto Nagel musste eingeschläfert werden.

Das für die deutsche Meisterschaft der Springreiter in Balve eingeplante Springpferd L’Esperance von Carsten-Otto Nagel ist eingeschläfert worden. Wie es dazu kam.

Die Stute erlitt nach Angaben der DM-Organisationsgesellschaft am Donnerstag nach der Anreise eine Kolik und wurde in einer Veterinärklinik behandelt. „Dort brach sie sich beim Versuch aufzustehen ein Bein und musste erlöst werden“, hieß es in einer Mitteilung am Freitag.

Veranstalterin Rosalie von Landsberg-Velen sagte: „Wir sind sehr geschockt, und unsere mitfühlenden Gedanken sind alle bei Carsten-Otto Nagel.“

