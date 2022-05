Balve: So finden Sportler mit dem Sonnengruß die Balance

Balve. Der Sonnengruß im Yoga ist weltweit bekannt und beliebt. Mit diesen Tipps können Sportlerinnen und Sportler ihn mühelos in ihr Training einbauen.

Der Sonnengruß ist weltweit bekannt und beliebt. Im Gespräch mit der Westfalenpost erklärt die Yogalehrerin Nicole Runte wie die richtige Ausführung gelingt. Vorab: dieBalverinrät besonders auf die Atmung während der einzelnen Schritte zu achten.

Auf die richtige Atmung ist zu achten

Im aufrechten Stand atmet man ein und aus und bringt die Hände vor dem Herzen zueinander. Einatmend hebt man die gestreckten Arme über den Kopf. Anschließend atmet man aus während der Körper mit geradem Rücken abgesenkt wird. In der Vorbeuge legt man die Hände auf dem Boden ab. „Dabei ist es vollkommen ok, die Knie zu beugen. Hauptsache die Hände befinden sich fest auf dem Boden“, betont sie. Einatmend streckt man das rechte Bein in einem großen Ausfallschritt nach hinten aus. Das vordere linke Knie bildet einen 90 Grad Winkel und die Hände werden zum Boden abgesenkt. „Das Knie darf hier auf keinen Fall über den Fuß geschoben werden“, weiß die Yogalehrerin.

Hier wird der Atem gehalten während das linke Bein dem rechten folgt und man so in den Yoga-Liegestütz gelangt. „Der Körper bildet hier eine gerade Linie“, fügt Runte hinzu. Ausatmend legt man nacheinander die Knie, die Brust und das Kinn am Boden ab. Wichtig ist jetzt, dass die Ellenbogen nah an den Rippen gehalten werden. Im nächsten Schritt hebt man einatmend nacheinander den Kopf, die Schultern und zuletzt den Oberkörper, um in die „Kobra“ zu gelangen. „Gib hier zunächst keinen Druck in die Hände, sondern arbeite mit der Rückenmuskulatur“, erklärt sie. Von hier drückt man sich ausatmend in den herabschauenden Hund. Mit einem tiefen Atemzug macht man jetzt einen großen Schritt zwischen die Hände. Der linke Fuß folgt ausatmend.

Am besten beide Seiten trainieren

Um wieder in die Anfangsposition zu finden hebt man die Arme einatmend über den Kopf. Als letzten Schritt bringt man die Hände aneinander vor das Herz. „Für die Wiederholung atmet man aus und führt die Abfolge auf der anderen Seite aus, um einen kompletten Sonnengruß zu vollenden“, beschreibt sie. Sie empfiehlt darauf zu achten immer auf beiden Seiten zu trainieren, um die Balance zu halten.

Zu Beginn reichen drei langsam und kontrolliert ausgeführte Runden je Seite. „Später kann man die Anzahl und Geschwindigkeit erhöhen“, weiß die Yogalehrerin.

