Balve: So halten Sportler mit „Bandhas“ die Energie im Yoga

Balve. Die Atmung ist im Yoga elementar. Die Balver Yogalehrerin Nicole Runte erklärt, welche Rolle dabei energetische Verschlüsse spielen.

Mit den Pranayamas, also den Atemübungen, befördert man die Energie in den Geist und Körper. Um diese dort auch zu halten, werden die sogenannten „Bandhas“ genutzt. Die Yogalehrerin Nicole Runte erklärt im Gespräch mit der Westfalenpost wie diese Techniken funktionieren und wann sie angewendet werden.

„Bandhas sind energetische Verschlüsse, die in der Vorstellung des Yogas den Energiefluss regeln“, beschreibt Runte. Um sich besser vorstellen zu können wie die Bandhas arbeiten, vergleicht die Yogalehrerin sie mit einem Ventil am Fahrradschlauch. Dieses leitet die Luft ins Innere und verhindert, dass sie wieder entweicht. Selbiges geschieht mit der Energie, die durch die Atemtechniken in den Körper gelangt. „So bekommt der physische Körper Kraft und emotionale Blockaden in den Chakras werden gelöst“, erklärt sie.

Unterschiede zwischen traditionellem und modernem Yoga

Die Anwendung der Techniken unterscheidet sich jedoch stark im traditionellen und modernen Yoga. In der älteren Yogaart arbeitet man auf energetische Ebene mit den Bandhas. Diese werden durch die Atemübungen, also die Pranayamas, aktiviert. Im heutigen Yoga werden sie auf eine sanftere Weise angewendet. In Verbindung mit Ananas, also körperlichen Übungen, werden sie mit deutlich geringerer Intensität in die Yogapraktik integriert. Zudem beugt die Anwendung der Verschlusstechniken Verletzungen vor. „Sobald man es mit einer Asana übertreibt, verliert man das Gefühl für die Energien“, beschreibt sie. Der Einsatz von Bandhas macht die Yogapraxis sanfter und schützt somit vor Schäden, die durch Unachtsamkeit bedingt sind. Die Hauptbandhas sind entlang der Wirbelsäule angelegt.

Das oberste und bekannteste Bandha ist das Jalandhara-Bandha oder auch Kehlverschluss genannt. Darunter befindet sich der Bauchverschluss, der im Sanskrit Uddiyana Bandha genannt wird. In der Mitte des Beckenbodens liegt das Mula Bandha (Wurzelverschluss). „Die Aktivierung dieser Bandhas setzt auf auf- und absteigende Energie gleichzeitig“, weiß Runte. Die anderen beiden befinden sich in den Händen und Füßen, so die Yogalehrerin. Der Zugang zu den verschiedenen Bandhas erfordert Konzentration und Übung. „Man sollte sich also nicht entmutigen lassen, wenn man die Wirkung nicht sofort spürt“, rät Runte.

