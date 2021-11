Fitnesstipps Balve: So können Sportler ihren Körper stärken

Balve. Elias Bchara ist Fitnesstrainer im Balver life. Er präsentiert seine zwei Lieblingsübungen, die die Gesundheit und Beweglichkeit fördern.

Hallo zusammen, mein Name ist Elias Bchara. Ich bin 33 Jahre alt und arbeite im life seit 2017 im als Kursleiter und Trainer. Als Trainer bin ich seit meinem 17. Lebensjahr tätig und gebe Euch heute wertvolle Tipps, die ihr ganz einfach nachmachen könnt. Sport spielt immer mehr eine Rolle in unserem täglichen Leben. Es trägt dazu bei, dass Immunsystem zu stärken und die allgemeine Beweglichkeit intakt zu halten. Durch Sport versorgst Du dein Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen, dies verhilft Deinem Herz-Kreislauf-System, effizienter zu arbeiten.

Ich habe für Euch zwei meiner Lieblingsübungen mitgebracht, die Ihr täglich einsetzen könnt um Eure Gesundheit und Beweglichkeit etwas Gutes zu tun.

1. Meine absolute Lieblings-Übung ist die Kniebeuge. Diese Übung beansprucht fast den ganzen Körper. Zu den Muskeln, die gekräftigt werden gehören der Oberschenkelmuskel, Gesäßmuskel sowie unterer Rücken- und Bauchmuskulatur. Als erstes positionierst Du Deine Füße mindestens schulterbreit. Der Bauch ist fest angespannt. Atme tief ein und baue einen Druck im Bauchinnern auf. Halte die Luft und beginne in die Knie zu gehen. Senke kontrolliert und langsam ab. Achte darauf, dass Deine Knie über deinem Knöchel sind. Schiebe Dein Gesäß weit nach hinten. Bevor Du Dich wieder nach oben begibst, verlagerst Du das Gewicht auf deine Ferse. Dadurch werden Dein Gesäßmuskel und der Rückenstrecker aktiviert und verhelfen Dir zu einem einfacheren Aufstieg.

2. Die zweite Übung erhält seine Bekanntheit durch viele Filme und Sportvideos. Die Rede ist von den Crunches. Es handelt sich hier um eine Übung die gezielt dein Zentrum deines Körpers stärkt und stabilisiert. Crunches gibt es in vielen Variationen sowie Ausführungen. Ich zeige Euch den Crunch in der einfachsten Ausführung. Diese Übung kann auf dem Boden oder auf einer Sportmatte ausgeführt werden. Wenn ihr bereits mit der einfachsten Ausführung vertraut seid, könnte ihr die Beine anheben und in eine 90-Grad-Position halten. Dadurch wird die Übung ein wenig erschwert. Atme aus, wenn Du Dich nach vorne abrollst und atme ein, wenn Du Dich wieder ablegst. Die richtige Atmung kann jede Bauchübung um 35 Prozent steigern. Das gibt Dir mehr Kraft im Bereich Bauch und entlastet Deinen Rücken. Die beiden Übungen solltest Du schön im Wechsel durchführen. Behalte deine Wiederholungen im Auge und mache von jeder Übung fünf bis sechs Sätze.

