Balve: So stehen und atmen Sportler richtig

Balve. Manuela Schmidt ist Fitnesstrainerin im Balver „life“. Mit ihren Tipps zum Stehen und Atmen können Sportler Stress reduzieren.

Meiner Meinung nach muss Sport in erster Linie Spaß machen! Du wirst keiner Sportart lange nachgehen, wenn du dich zu jeder Einheit zwingen musst. Weil wir alle unterschiedlich viel Sport treiben und auch alle unterschiedlich fit sind, habe ich Euch heute einmal zwei Dinge beschrieben, die jeder von uns täglich mehrmals tut: Stehen und Atmen.

Für einen „guten Stand“ stelle deine Füße ungefähr hüftbreit nebeneinander auf und verteile Dein Gewicht gleichmäßig auf beiden Füßen. Auch auf jedem deiner Füße sollte das Gewicht gleichmäßig verteilt werden. Beuge Deine Knie ganz leicht und richte Dein Becken etwas auf. Dazu ziehe Deine Beckenknochen leicht nach vorne oben. Spanne dabei die Bauch- und Po-Muskulatur an und ziehe den Beckenboden etwas nach oben. Hebe Dein Brustbein nach vorne oben an und ziehe Deine Schulterblätter zueinander. Dein Kinn ziehst Du sanft in Richtung Kehlkopf, sodass im besten Fall Deine Ohren auf einer Linie mit Deinen Schultern liegen. Dein Kopf sitzt gerade auf Deiner Halswirbelsäule; neige ihn weder zur linken noch zur rechten Seite. Dieser „gute Stand“ lässt sich ganz einfach in Deinen Alltag integrieren. Du kannst dir einfach Deine eigene „Guter-Stand-Checkliste“ zurecht legen und diese Liste mehrmals täglich gedanklich abhaken. Durch einen guten Stand übernimmt Deine Muskulatur einen Großteil der „Arbeit“ im Stehen, Deine Wirbelsäule wird entlastet und Du beugst Rückenschmerzen vor.

Bewusstes Atmen hilft gegen Stress

Unbewusst atmen wir alle die meiste Zeit des Tages viel zu flach und oberflächlich. Wenn der Körper durch falsches Atmen nicht mit genügend Sauerstoff versorgt wird, kann das beispielsweise zu Kopfschmerzen oder Konzentrationsschwierigkeiten führen. Nimm Dir ein paar Mal am Tag etwas Zeit für ein paar tiefe Atemzüge. Dafür sorgst Du am besten zuerst für ausreichend frische Luft oder – noch besser – atmest draußen einige Zeit tief durch.

Atme tief durch die Nase in den Bauch ein. Dabei schiebt sich das Zwerchfell in den Bauchraum, der Bauch wölbt sich nach außen. Zähle beim Einatmen bis 3 oder bis 4, danach zähle beim Ausatmen bis 5 oder 6. Versuche, vollständig auszuatmen, damit sich Deine Lunge mit viel frischer Luft wieder füllen kann. Danach lege eine kleine Atempause ein bevor Du wieder von vorn beginnst. In Stresssituationen kann das wahre Wunder wirken.

