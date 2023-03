Balve: So wird der Gala-Abend für die Sportler des Jahres

Balve. Balves Sportlerehrung kehrt nach langer Corona-Pause zurück. Volker Griese vom Stadtsportverband weiß, worauf sich die Anwesenden freuen können.

Vorhang auf für die herausragenden Leistungen der Hönnetaler Athletinnen und Athleten der vergangenen Jahre. An diesem Freitag werden im Rahmen der Gala zuBalves Sportler des Jahres die besten Sportler, Sportlerinnen und Mannschaft geehrt. Zudem gibt es einen Sportehrenpreis, der meist für ehrenamtliches Engagement verliehen wird. Ort der Veranstaltung ist das Multifunktionsheim des SuS Beckum am Sportplatz an der Hinsel. Der Balver Stadtsportverband lädt um 19.30 Uhr ein.

Im Gespräch mit der WP-Sportredaktion erklärt Volker Griese, Geschäftsführer des Balver Stadtsportverbandes, was die Anwesenden am Freitagabend erwartet und worauf sie sich freuen können. „Wir haben uns entschieden nach Beckum zu gehen, weil wir auch die anderen Vereine miteinbeziehen wollen. Denn früher waren wie oft bei der SG Balve/Garbeck am Krumpaul“, sagt Griese.

Ehrungen für 2020 und 2021 entfallen

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Balver Stadtsportverband in den vergangenen Jahren keine Ehrung durchführen. Deshalb wird eine Ehrung aus dem Jahr 2019 nachgeholt. Die Ehrungen aus den Jahren 2020 und 2021 entfallen. „Dort gab es ja nicht so viel Sport in Balve, deshalb gibt es dort keine Auszeichnung. Außer der einen Ausnahme, wird es also ausschließlich Ehrungen für das Jahr 2022“, erklärt Griese, welches Programm am Freitagabend zu erwarten ist.

Volker Griese bist froh, dass die Gala nach der langen Pause wieder stattfinden kann. „Ich freue mich sehr. Unsere Sportlerinnen und Sportler haben es einfach verdient, dass sie für ihre Leistungen einen solchen Abend bekommen.“ Zum Rahmenprogramm gehört auch eine musikalische Begleitung durch Eligiusz „Elo“ Badura. „Wir wollen den Abend auch nutzen um mit den Sportlern und Funktionären ins Gespräch zu kommen“, so Griese.

