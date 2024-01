Balver Teams bei Stadtmeisterschaft chancenlos

Stadtmeister ist der SV Affeln, 47. Balver Fußball Hallenstadtmeisterschaft 2024 am 30. Dezember 2023, Dreifachturnhalle Schulzentrum Am Krumpaul in Balve, Foto: Dietmar Reker / Sportpresse Reker / honorarpflichtiges Foto

Balve Der SV Affeln und der SSV Küntrop stehlen den heimischen Mannschaften die Show

Das Jahr 2023 endete für die Balver Fußballer so, wie es größtenteils in den vergangenen zwölf Monaten war - enttäuschend. Bei den Hallenfußball-Stadtmeisterschaften am Krumpaul blieb für die Klubs nur die Rolle der Statisten. Mit Ausnahme der Zweitvertretung der SG Holzen/Eisborn, die in der Endabrechnung auf dem vierten Platz landete.

Neuer Stadtmeister wurde der SV Affeln. Der Bezirksligist fertigte den A-Ligisten SSV Küntrop im Finale gleich mit 6:2 ab. Kuriosum am Rande: Der SV Affeln und der SSV Küntrop nahmen am Turnier teil, da beide Orte früher noch zum Amt Balve gehörten.

Auch wenn mit dem Hallen-Championat bereits die Runde „Fußball unter dem Dach“ - in Balve wieder beendigt ist, der Verlauf des Turniers in der Dreifachturnhalle dürfte - trotz der prima Organisation des TuS Langenholthausen - für Nachdenklichkeit bei den Verantwortlichen sorgen. Der Turnierverlauf im Überblick:

Der TuS Langenholthausen als ausrichtender Verein (grüne Trikots, hier gegen die SG Holzen/Eisborn II) ist bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Foto: Dietmar Reker

In der Vorrundengruppe A ließ der Bezirksligist SV Affeln überhaupt keine Diskussionen aufkommen. Vier Siege mit 15:3-Toren waren das Ticket für die Finalrunde. Gruppenzweiter wurde der SV Affeln II mit neun Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 8:8. Für die drei heimischen Vertretungen war das Stadt-Championat nach der Vorrunde beendet. Die SG Holzen/Eisborn I landete auf dem dritten Platz in der Gruppe mit sechs Punkte und einem negativen Torverhältnis von 5:6. Vierter wurde die dritte Mannschaft der SG Beckum/Hövel/Mellen. Dabei handelte es sich um die A-Junioren der Spielgemeinschaft, die für die Dritte der SG Balve/Garbeck eingesprungen waren. Immerhin holten die Youngster drei Zähler. Gegen die eigene Zweite gewannen sie mit 3:2. Das bedeutete für das Team von der Hinsel Platz fünf in der Gruppe.

Die Vorrundengruppe B ging in der Endabrechnung an den späteren Turnierzweiten SSV Küntrop (sieben Punkte, 10:6-Tore). Das zweite Finalrunden-Ticket ging an die SG Holzen/Eisborn II. Die Kicker von der Mailinde konnten ebenfalls sieben Punkte verbuchen. Das Torverhältnis gab dann den Ausschlag - mit 6:5-Toren landeten die Eisborner auf Platz zwei. Für den letztjährigen

Titelträger SG Beckum/Hövel/Mellen Titelträger SG Beckum/Hövel/Mellen Die besten Fotos der Balver Hallenstadtmeisterschaft. Foto: Dietmar Reker

, TuS Langenholthausen II und die SG Balve/Garbeck war das Turnier nach der Vorrunde beendet.

ZVereinsinternes Halbfinale:Der SSV Küntrop I trifft auf den SSV Küntrop II. Foto: Dietmar Reker

Die Geschichte der Finalrunde ist aus Balver Sicht schnell erzählt. Der SV Affeln holte sich mit einem 4:0-Erfolg über die SG Holzen/Eisborn II das Endspielticket ab. Das zweite Vorschlussrunden-Spiel war eine Küntroper Angelegenheit. Der SSV Küntrop I qualifizierte sich mit einem 3:0 über die eigene Zweite für das Endspiel. Die Küntroper Reserve betrieb im Spiel um Platz drei noch einmal Frustabbau. Die SG Holzen/Eisborn II war beim 5:0-Sieg chancenlos. Und auch im Endspiel setzte sich der Favorit dann klar durch.

