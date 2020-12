Balverin Marisa Philipp hat Sorgen um ihre Existenz

Es sind keine einfachen Tage für Marisa Philipp. Die selbstständige Pferdewirtin, die für den Reitbetrieb am Schloss Wocklum in Balve zuständig ist, bangt aufgrund der Corona-Einschränkungen um ihre Existenz.

„Es ist richtig und wichtig, dass Vorkehrungen getroffen werden, um die Verbreitung des Virus’ einzuschränken. Aber in unserem Fall sind die Einschränkungen nicht nachvollziehbar“, zuckt die gebürtige Allgäuerin mit den Schultern, wenn sie über die aktuelle Situation spricht. So ist der ansonsten rege Betrieb auf der Anlage in diesen Tagen stark eingeschränkt.

„Unsere Amateure dürfen ihre Pferde nur noch in einem Rahmen bewegen, der der Gesundheitserhaltung dient. Wir Profis dürfen Pferde auch noch trainieren. Aber keinen Unterricht geben. Und das ist schon eine sehr starke Einschränkung für uns, denn der Unterricht ist eine der Haupteinnahmequellen für uns“, gibt die Balverin zu bedenken, die „nicht weiß, wie lange wir das noch durchhalten können. Es ist ja damit zu rechnen, dass die Zahlen nach Weihnachten wieder deutlich in die Höhe gehen werden und es dann auch im Januar keine Lockerungen geben wird.“

Einschränkungen fragwürdig

Gerade beim Reittraining seien die Einschränkungen fernab der Realität. „Wir können da problemlos jeden notwendigen Abstand einhalten. Egal ob fünf oder zehn Meter. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Es ist halt schwer zu glauben, dass die Kinder und Jugendlichen morgens in der Schule gemeinsam in der Klasse sitzen und vorher in überfüllten Bussen zu Schule fahren, aber der Reitunterricht soll zu gefährlich sein. Wir sind im Sommer an der frischen Luft und haben auch in unserer Halle immer genügend Zirkulation, um alles sicher auszuführen“, ärgert sich die Profi-Reiterin, die auch ihre Dienstpläne für die Angestellten auf der Anlage in Balve überdenken musste.

„Da gab es natürlich Anpassungen und wir mussten einige Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken oder sie bitten, ihren Urlaub nun abzufeiern. Unsere zwei Auszubildenden konnten wir natürlich nicht in Kurzarbeit schicken. Mit ihnen können wir aber zum Glück noch arbeiten. Bei denen fällt halt auch der Trainingsteil aus. Das heißt, dass sie keine Trainingsstunden geben können“, erklärt Philipp.

Laufende Kosten bleiben hoch

Was die Pferdewirtin besorgt sind die laufenden Kosten, die ohne Einnahmen kaum zu stemmen sind. „Die Pferde müssen auch während des Lockdowns ihr Futter bekommen und versorgt werden“, betont die Profi-Reiterin. Auch die fehlende Differenzierung in den Auflagen sorgt in Balve für Unverständnis.

„Wir werden da mit allen anderen Sportarten in einen Topf gesteckt. Es heißt, ihr habt eine Sportanlage, Sportanlagen müssen geschlossen werden, also dürft ihr auch nichts mehr machen. Auf der anderen Seite gibt es Bauernhöfe, die Ponyreiten anbieten und die dürfen das weiterhin machen, weil sie ein Bauernhof sind und kein Reitverein. Solche Dinge ärgern mich“, schimpft Philipp, die ihre sechs Schulpferde derzeit nicht bewegen darf.

Wettkämpfe keine Infektionstreiber

Wettkämpfe sind in diesem Jahr auch nicht mehr möglich, abgesehen von Late-Entry-Turnieren. „Wir haben ja im Sommer auch einige Turniere veranstaltet. Die Vorkehrungen, die wir getroffen haben, waren sehr hoch und mir ist nicht bekannt, dass bei irgendeinem Reitturnier mal eine Infektionskette ausgelöst worden wäre. Das ist bei den Turnieren faktisch unmöglich. Solche Ketten werden vielmehr ausgelöst, wenn irgendwelche Feiern zuhause in den eigenen vier Wänden durchgeführt werden. Ich werde in diesem Jahr keine Turniere mehr reiten.“