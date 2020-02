Bayerische Reformpläne stoßen in Menden auf Gegenwind

Im großen Fußball ist die Senkung der Altersgrenze bei den Profis ein stark diskutiertes Thema. Geht es nach dem Willen mancher Profiklubs, dann können bald talentierte Youngster wie Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund bereits mit 16 Jahren in der Bundesliga spielen. Im Bayrischen Fußballverband wird dagegen ein Thema diskutiert, dass auch den heimischen Nachwuchs berühren und verändern könnte.

Denn im Landesverband Niederbayern denken die Verantwortlichen laut über eine Strukturreform nach, bei der auf Kreisebene die B- Junioren wegfallen sollen und der älteste A-Jugend-Jahrgang, die U19, sofort in die Senioren aufrückt, statt noch ein Jahr im Jugendbereich zu verbringen. „Die Mannschaftsrückgänge im Laufe einer Saison sollen minimiert werden“, ist von den Niederbayern über die angestrebte Zielsetzung durch die Reform zu hören.

Gerade bei den A- und B-Junioren ist in den vergangenen Jahren der personelle Rückgang immer größer geworden. Ein Dilemma, das auch die Vereine im Fußballkreis Iserlohn kennen. Denn die Zahl der auf Kreisebene spielenden Teams ist in den vergangenen Jahren arg geschrumpft. So kicken in der Kreisliga bei den A-Junioren gerade mal elf Mannschaften. Bei den B-Junioren sind es in zwei Staffeln gerade mal 14 Mannschaften.

Reimann zweifelt Reform an

„Das Problem ist uns sicherlich bekannt“, sagt Horst Reimann, der Vorsitzende des Iserlohner Kreises. Der aber den Ideen aus dem Süden skeptisch gegenüber steht. „Ich warne davor, gleich alles zu verdammen. Alles, was dem Fußball nutzen kann, da sollte man drüber reden“, betont Reimann.

Der aber Zweifel hat, ob das Streichen einer ganzen Altersklasse am Ende den Jugendlichen wirklich zugute kommen würde. „Wir haben das Prinzip doch schon bei den Frauen. Da gibt es keine A-Juniorinnen mehr. Da spielen dann 16-jährige Mädchen in einer Mannschaft mit älteren Frauen. Da stellt man sich schon mal die Frage, ob das aufgrund des Altersunterschiedes zielführend ist“, sagt der Kreisvorsitzende.

Zweifel an der Effizienz

Die Mannschaften der U16, U17 und U18-Jahrgänge sollen dann die A-Jugend bilden. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Probleme dadurch beseitigt, indem man einfach mal einen ganzen Jahrgang streicht“, hält Torsten Strott, der Fußballfachwart des Stadtsportverbandes Menden, nichts von der Idee der Bayern. Strott hatte sich in seiner Position als Fußballfachwart in den vergangenen Jahren mehrmals dafür stark gemacht, dass der Jugendfußball in Menden einen gemeinsamen Weg gehen sollte.

„Das war ja mehrheitlich von den Vereinen nicht gewollt. Und so werden uns auch weiterhin die guten Nachwuchsfußballer verlassen“, ist für den Polizeibeamten der Leistungsgedanke eigentlich der einzige Weg in die Zukunft. Auch Michael Lange, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses Iserlohn, verschließt sich neuen Gedanken nicht. „Es ist ja nicht so, als würde der Verband da nur zuschauen. Es werden sich schon große Gedanken um die Situation des Jugendfußballs gemacht“, sagt der Iserlohner, der am Wochenende noch bei einer Tagung des Verbandes in Kaiserau weilte.

Michael Lange steht den Gedanken aus Bayern nachdenklich gegenüber, gleichwohl weiß er, „dass etwas passieren muss, da sich die Zeiten geändert haben“, sieht er durchaus Handlungsbedarf.

Möser: Nötigen Unterbau schaffen

„Nicht alles, was aus Bayern kommt, scheint gut zu sein“, nimmt Sandra Möser, Jugendleiterin von Menden United die bayrischen Reformgedanken mir Humor. Sie sieht die Probleme im Jugendbereich an anderer Stelle liegen. „Wir müssen als Vereine den nötigen Unterbau schaffen. Und der fängt in den unteren Mannschaften an. Da müssen die Anreize geschaffen werden, dass die Fußballer auch in den älteren Jahrgängen dabei bleiben. Und da ist die B-Jugend sicherlich ein besonders schwieriges Alter“, sagt die Chefin von „MenU“.

Für Horst Reimann wäre für einen geregelten Spielbetrieb bei den A- und B-Junioren auch die Kooperation mit anderen Fußballkreisen eine mögliche Variante. „Das könnte eine Chance sein. Aber ich weiß, dann werden die ersten auch gleich wieder kommen mit dem Hinweis, die Entfernungen wären zu groß“, befürchtet Horst Reimann. Auch hier hat der Frauenfußball einen Pioniercharakter, denn dort wird das Modell bereits praktiziert.

Oberbayern vs Niederbayern

Doch das angedachte Modell hat seine Tücken. So könnten zu schnell zu viele Spieler aus dem U19-Bereich in die Senioren aufrücken, wodurch schwächere U19-Spieler im Seniorenbereich überfordert wären. Kuriosum am Rande: die Fußballfunktionäre in Oberbayern haben andere Reformgedanken als die Kollegen aus Niederbayern.

Auch dort soll der ältere A-Jugend-Jahrgang im Seniorenspielbetrieb verschwinden. Gleichzeitig sollen die Jugendjahrgänge um ein Jahr herabgestuft werden. Statt U19, U17 oder U15, gäbe es dann U18, U16 und U14.