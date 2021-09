Bewährungsprobe in der Krise bestanden

Iserlohn. Im Interview spricht Roosters-Chef Wolfgang Brück über den morgigen Start der DEL-Saison und die Perspektiven am Seilersee.

Die von Corona geprägte DEL-Saison der Geisterspiele haben die Iserlohn Roosters sportlich erfolgreich bestritten, und ihr wirtschaftliches Fundament ist stabil geblieben. Jetzt steht die neue Serie an - mit vollem Terminplan, mit Zuschauern auf den Rängen und doch von Normalität noch ein Stück entfernt. Wie die Roosters aufgestellt sind und wie sie die Herausforderungen der Zukunft meistern wollen, erläutert der Geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Brück im Gespräch mit unserer Zeitung.

Herr Brück, bei der Saisoneröffnung haben Sie betont, dass die Herausforderungen vor dieser Saison größer gewesen seien als vor der letzten. Das verwundert, schließlich war im letzten Jahr nicht klar, ob überhaupt gespielt würde, und es ging um Themen wie Gehaltsverzicht und staatliche Hilfen für die Klubs.

Wir hatten nicht die Planungssicherheit wie in normalen Jahren. Welche Erlöse wir mit Tages- und Dauerkarten würden erzielen können, war nicht kalkulierbar. Vor einigen Wochen war nicht klar, wie viele Zuschauer zugelassen werden. Mit der Zuschauerzahl hängt auch das Sponsoring zusammen. Wenn ich Sponsoring mache, will ich wissen, welchen Werbewert diese Leistung hat.

Kann man auf staatliche Hilfen hoffen, wenn es doch wieder zu massiven Einschränkungen bei der Hallenauslastung kommen sollte?

Dazu müsste erst einmal geklärt werden, wer denn diese Hilfe initiieren könnte. Bis eine neue Regierung steht, gibt es in diesem Bereich erst einmal ein Vakuum. Wir müssen sehen, dass wir klar kommen. Niemand kann mir heute garantieren, dass wir die Saison auf jeden Fall bis zum Ende mit Zuschauern durchspielen. Wir müssen auch Worst-Case-Szenarien auf dem Schirm haben. Ob das dann am Ende an den Gesellschaftern hängen bleibt oder ob der Staat eingreift, weiß ich heute nicht. Die Erlösseite ist also schwer zu kalkulieren.

Kann man einen Teil des Risikos auf die Spieler übertragen - etwa wenn die Halle wieder leer bleiben müsste?

Man kann Vereinbarungen treffen, aber in der damaligen Form des Gehaltsverzichts wird das nicht mehr gehen. Auch die Spieler brauchen Sicherheit.

Aktuell planen die Roosters, maximal rund 3500 Besucher in die Halle zu lassen. Kommt man damit über die Runden?

Ich hoffe, dass wir da noch nachjustieren können. Wir stehen in einem guten Austausch mit den zuständigen Ämtern, und ich hoffe, dass hier vor Ort noch eine Erweiterung stattfinden kann. Wir reden ja nicht nur über das Ticket, sondern auch über die Gastronomie. Der Nachwuchs hat seine Verkaufsstellen in der Halle, und der ist auch auf die Einnahmen angewiesen.

In der Krise haben andere Standorte oft auf große Probleme hingewiesen. Von den Roosters gab es wenig Klagen, statt dessen viel Zuversicht, dass man die Situation meistern werde. Worauf ist das zurückzuführen?

Grundsätzlich gilt, dass alle Standorte bedroht gewesen sind. Sicherlich gab es an dem einen oder anderen existenzielle Probleme. Ich habe gelernt, dass man seine Probleme selber lösen muss. Lautes Geschrei bringt nichts. Als kleiner Verein ist man ja immer in einer Art Krisenmodus und versucht, mit dem Wenigen das Optimale herauszuholen. Man ist gewöhnt, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und kreative Lösungen finden zu müssen.

Nach der letzten Saison haben Sie gesagt, dass man für die Play-offs nicht breit genug aufgestellt gewesen sei. Mehr Spieler kosten aber mehr Geld, und das nach einer Saison ohne Zuschauer. Entspricht der neue Kader in dieser Hinsicht ihren Erwartungen?

Nach den Erkenntnissen des letzten Viertelfinales glaube ich, dass wir uns breiter aufstellen müssen. Das heißt nicht, dass man mehr Geld ausgeben muss, vielleicht muss man es anders verteilen. Ich schaue mir derzeit genau an, ob der Kader so breit aufgestellt ist, wie ich es mir wünschen würde. Und dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Die sportliche Leitung ist der Auffassung, dass wir genug Spieler haben. Bei dem Punkt Kadertiefe habe ich jedenfalls kein breites Grinsen im Gesicht.

Man hat den Eindruck, dass die Roosters mittlerweile deutlich forscher auftreten und ehrgeizigere Ziele ausgeben als vor einigen Jahren. Wie kommt es, dass man die Zurückhaltung abgelegt hat?

Wir versuchen, uns besser aufzustellen etwa mit mehr Personal in der Geschäftsstelle, größeren Aktivitäten im Social-Media-Bereich oder der breiteren Aufstellung im Sponsoring. Im sportlichen Bereich können wir sicher mit Selbstbewusstsein in die Saison starten. Von den Namen her haben wir eine gute Mannschaft, aber Namen interessieren ebenso wenig wie die Erfolge des letzten Jahres. Am Freitag geht es um drei Punkte, und da müssen die Leute ihre Topleistung abrufen. Über die Vorbereitung bin ich schon ein wenig enttäuscht, es kann noch vieles besser werden. Ich hoffe, dass die Spieler nach dem letzten Wochenende in Dresden verstanden haben, worum es wirklich geht.

Die Roosters wollen sich in vielen Bereichen verbessern, aber welche Steigerungsmöglichkeiten lässt dieser Standort noch zu?

Die Grenze ist der Kopf. Wir haben mehr in Personal in der Organisation investiert. Früher hätte man dafür weitere Spieler geholt. Wir haben einen Standard erreicht, der sich in der Liga sehen lassen kann. Wir könnten erhebliche Mehrumsätze generieren, wenn die Nachfrage nach dem Produkt weiter steigt. Durch mehr Erfolg könnten wir einen enormen Schritt machen.

Zum Potenzial des Standorts gehört auch das Thema Eissporthalle. Die zweite Eisfläche steht derzeit ebenso wenig auf der Tagesordnung wie die Frage, wo denn in zehn, fünfzehn Jahren Eishockey gespielt wird. Wie kommt das?

In den letzten eineinhalb Jahren war es schwierig, Zukunftsplanung zu betreiben. Der Fokus lag nicht auf perspektivischen Entwicklungen, man kämpft darum, die Enden zusammenzukriegen. Jetzt nähern wir uns der Normalität. Fakt ist, dass sich die Haltbarkeit unserer Halle nicht verlängert hat.

Aber ein Hallenprojekt zu realisieren, dauert lange. Müsste man daher nicht sehr bald eine Strategie entwickeln?

Der Bürgermeister hat ja gesagt, dass ihm Eishockey am Herzen liegt. Aber ich kann das Thema erst auf die Tagesordnung bringen, wenn mehr Normalität herrscht. Und ich hoffe, dass man hier in Iserlohn wirklich etwas anpacken und gestalten will. Corona darf nicht jahrelang eine Ausrede sein, dass man bestimmte Dinge nicht angehen kann.

Sie haben in der jüngeren Vergangenheit deutlich gemacht, dass Sie noch eine Weile bei den Roosters Verantwortung zu tragen gedenken. Welche Ziele würden Sie gern noch erreichen?

Gerade in der Zeit, als keine Zuschauer zugelassen waren, habe ich gemerkt, wie tief verwurzelt dieser Verein im Märkischen Kreis und im Sauerland ist. Dieses Stück Heimat zukunftsfähig zu machen, ist unsere Aufgabe. Und es macht mich schon ein wenig stolz, was wir auf diesem Weg in den letzten zwei Jahren geschafft haben. Ich möchte auf jeden Fall, das wir künftig soziale Projekte fördern und uns mehr um Randgruppen kümmern. Wir können mit unsere emotionalen Sport Menschen zusammenbringen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden