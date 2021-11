Bösperde II und Halingen II gehen wieder leer aus

Menden. Die Handball-Bezirksligisten haben kein gutes Wochenende gehabt.

Die beiden heimischen Handball-Bezirksligisten gingen am sechsten Spieltag leer aus. Die DJK Bösperde II hielt in Hohenlimburg nur 25 Minuten voll mit, Halingen II gelang in Sundern zwar eine tolle Aufholjagd, konnte aber nie in Führung gehen.

HSG Hohenlimburg II – DJK Bösperde II 31:23 (15:10). Ziemlich sauer war DJK-Spielertrainer Marcus Hünnes kurz nach Spielende, obwohl er doch bei seiner relativ kurzen Einsatzzeit viermal getroffen hatte. So zielsicher wie er selbst waren seine Teamkollegen allerdings nicht, scheiterten viel zu oft freistehend. Der Angriff war ohnehin die Schwachstelle, weil Hauptschütze Philipp Wergen gesundheitlich angeschlagene war und nur zu einem Feldtor per Nachwurf kam.

Trotzdem gelang es den Bösperdern bis zur 25. Minute die Partie offen zu halten, was nicht zuletzt an einigen Glanzparaden von Keeper Sascha Wiesner lag. Nach dem 11:10 aber ging nichts mehr zusammen, so dass die Hohenlimburger sich auf 19:11 absetzen und munter durchwechseln konnten. Der georgische Neuzugang Tskhvashvili deutete bei seinem Debüt mit acht Toren an, dass er wohl bald ins Verbandsliga-Team rücken wird, auch Stracke (8) war kaum zu bremsen. Der für Wiesner eingewechselte Nachwuchstorwart Tobias Tillmann half mit, dass der Rückstand nicht größer wurde. „Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit“, blickt Hünnes schon auf die noch anstehenden Hinrundenaufgaben gegen schwächere Gegner als die HSG-Zweite.

DJK II: Wiesner, Tillmann; Hünnes (4), Remes (3), Griese (3), Scheiing (3), S. Kerßenfischer (3/1), Wergen (3/2), Lange (2), L. Kerßenfischer (2), Harnischmacher, Theile.

HV Sundern – TV Westfalia Halingen II 27:24 (13:12). In der engen und harzfreien Halle tat sich die Westfalia im Angriff zunächst enorm schwer. Ganze vier Tore gelangen bis zur 21. Minute, während die konterstarken Hausherren schon elfmal eingenetzt hatten. Als aber HVS-Goalgetter Spielmann (10/1) nach einem Disput mit Trainer Alfred Klein auf die Bank ging, starteten die Wilmes-Schützlinge eine temporeiche Aufholjagd, stand dicht vor einem Pausen-Remis, aber Tobias Dodt vergab einen Siebenmeter in letzter Sekunde. Durchgang zwei verlief insgesamt ausgeglichen, weil die Westfalia jetzt häufiger über die Flügel und den jetzt im Aufbau eingesetzten Dodt zum Abschluss kam.

Sundern blieb allerdings aus dem Rückraum heraus torgefährlicher und erzwang mit einem 3:0-Lauf zum 25:22 die Vorentscheidung in einer sehr robust geführten Partie. „Wir haben insgesamt zu viele freie Wurfchancen ausgelassen“, befand Coach Tobias Wilmes.

TVH II: Nicholls, Allhoff; Westermann (6/1), Dodt (5/1), Salmen (4), Köhler (4), Köberich (2), Poth (2). Gutzeit (1), Kersting.

