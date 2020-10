Bösperde. Diesmal geht es Richtung Ahlen: Die Landesliga-Handballer der DJK SG Bösperde gastieren in Dolberg. Die eigenen Fans haben keinen Zutritt.

Erster gegen Zweiter. Die Landesliga-Handballer der DJK SG Bösperde geben am Samstagabend um 19.15 Uhr ihre Visitenkarte beim SV Eintracht Dolberg ab. Beide Teams haben ihre Auftaktpartie gewonnen. Die Dolberger (Platz 1) setzten sich gegen die SG Menden Sauerland II mit 24:22 durch, die Bösperder (Platz 2) ließen Beckum beim 25:16 keine Chance.

Dolberg liegt an der Grenze zu Hamm. Darüber hinaus explodieren in Hagen und im Kreis Unna die Infektionszahlen. „Jeden Tag wird eine Schraube zu- oder aufgedreht“, führte Hendrik Ernst, Trainer der Bösperde, mit Blick auf die Corona-Schutzmaßnamen aus und weiter: „Wichtig ist, dass wir gesund durch die Pandemie kommen.“

Dolberger stellen keine Eintrittskarten für die DJK zur Verfügung

Die Bösperder Fans können sich den Weg nach Dolberg allerdings sparen. „Die Dolberger haben für Zuschauer aus Bösperde keine Karten zur Verfügung gestellt. Es kommen nur Dolberger in die Halle. Es ist kein Muss, dass Tickets dem Gegner zur Verfügung gestellt werden“, erläuterte Hendrik Ernst und weiter: „Vor diesem Hintergrund habe ich die dringende Bitte, dass sich unsere Fans nicht auf den Weg zum Auswärtsspiel machen sollten.“

Die volle Kapelle steht DJK-Trainer Hendrik Ernst zur Verfügung

In personeller Hinsicht muss Hendrik Ernst keine Kompromisse eingehen. „Wir haben gut trainiert und fahren mit voller Kapelle zum Tabellenführer“, erläuterte Hendrik Ernst. Die Dolberger hat der DJK-Coach beim ihrem Sieg in Menden beobachtet. „Für uns ist es wieder ein Endspiel. Diesmal auswärts“, skizziert der Coach die Rahmenbedingungen und weiter: „Wir müssen von der ersten Minute an die Konzentration hochhalten.“