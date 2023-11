Bolz- und Spielplätze: Rauchen erlaubt, Hunde verboten

Menden Ob Bolzplatz oder Spielplatz: Auch die überarbeitete Satzung der Stadt erlaubt weiterhin das Rauchen. Hunde sind dagegen verboten

Ob Bolzplatz oder Basketballkörbe, Sandgrube oder Spielplatz: Was auf Spiel- und Ballspielflächen in Menden erlaubt oder verboten ist, regelt - selbstverständlich - eine städtische Satzung. Nach 25 Jahren hat die Stadtverwaltung Menden die Satzung für öffentliche Spiel- und Ballspielflächen aus 1998 überarbeitet. Im Stadtrat am kommenden Dienstag sollen die angepassten Regeln abgesegnet werden und damit sofort in Kraft treten. Auch wenn es inhaltlich wenig Änderungen gibt: Die neue Satzung bietet Anlass genug, sich diese Vorschriften einmal anzusehen. Denn sie haben es durchaus in sich - nicht erst seit den Auseinandersetzungen um die jahrelang wilden Maifeiern auf dem Bolzplatz in Oesbern.

Lange Liste von Verboten: Kein Zelten, keine Hunde oder „Gleitfähiges“ mitnehmen

Die Liste der Verbote ist lang, schon seit 25 Jahren, und es ist dabei geblieben: Grundsätzlich untersagt sind demnach auf städtischen Spiel- und Ballspielflächen das Mitführen von Hunden oder Katzen sowie das Fahren oder das Abstellen von Autos und Krafträdern. Nur mit ausdrücklicher behördlicher Erlaubnis dürfen (Oster-)Feuer entzündet werden, auch das Zelten oder Übernachten auf Spiel- und Ballspielplätzen ist in Menden untersagt. Besonders interessant für den heimischen Sport ist der Passus, wonach auch „Mannschaftsspiele von Vereinen oder ähnlich organisierten Gruppen“ ohne ausdrückliche Genehmigung verboten sind. Das bedeutet: Ein Training auf dem Bolzplatz nebenan müsste von Vereinen im Rathaus angemeldet werden. Sonst droht ein saftiges Bußgeld bis zu 500 Euro.

Absatz gegen Vermüllung lässt den MBB und die Vereins-Platzwarte nur müde lächeln

Dass selbstredend auch auf Spiel- und Bolzplätzen nichts mutwillig zerstört, entfernt, versetzt, beschädigt, beschmutzt oder bemalt werden darf, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Angesichts des immer wieder auftretenden Vandalismus wird diese Vorschrift die Kräfte des Mendener Baubetriebs allerdings ebenso müde lächeln lassen wie die Platzwarte der Vereine. Gleiches dürfte für die Regel gelten, die das Wegwerfen von Müll, das Zurücklassen von Lebensmittelresten, Zigarettenstummeln, Konservendosen und Verpackungen untersagt. Auch Scharfkantiges, Spitzes, Gleitfähiges - was immer das ist - und sonstwie gefährliche Gegenstände sind in der neuen Satzung ebenso verboten wie nach der alten.

Konsum von Alkohol und Drogen verboten, Rauchen bleibt laut Satzung erlaubt

Der Konsum von Alkohol und anderer Rauschmittel ist gleichfalls, insbesondere von Rauschmitteln nach dem Betäubungsmittelgesetz. Auf Spiel- und Ballspielplätzen sollte schon wegen der Kinder im Übrigen auch nicht geraucht werden, doch dazu steht in der Satzung nichts. Erwähnt werden lediglich die mitzunehmenden Zigarettenstummel, also ist das Rauchen offenbar gestattet. Last not least: Zwischen 22 und 6 Uhr muss auf den Spiel- und Ballspielflächen Nachtruhe herrschen.

Satzung schreibt das Recht der Kinder auf ausreichend große Spiel-Räume fest

Die Satzung darf auch in ihrer überarbeiteten Fassung dennoch als kinderfreundlich betrachtet werden. Denn das Recht von Kindern auf Spielen und Ballspielen ist darin ausdrücklich festgeschrieben: „Kinder und Jugendliche benötigen Lebensräume, in denen sie nach ihren Bedürfnissen spielen, Erfahrungen sammeln und sich Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen können.“ Und: Durch dichte Wohnbebauung und Verkehrsführung gehen natürlich entstandene Spielflächen immer weiter verloren. Kreatives Spielen und Ausleben des Bewegungsdrangs erfordern jedoch Raum.“ Es sei daher auch Aufgabe der Stadt, „unter den gegebenen Voraussetzungen ausreichend Freiräume für Kinder zu schaffen und zu unterhalten. Ob der Stadt dies gerade mit Blick auf die Spielplätze gelungen ist, darüber streitet die Kommunalpolitik bis heute.

Kinder im Lahrfeld feiern im Mai großen Erfolg: Bolzplatz wird nach Beschwerde saniert

Auch das gab es in Menden schon: Den Bolzplatz oberhalb des Heilig-Geist-Gymnasiums ließ die Kita Obsthof sperren, wegen zahlloser Hundehaufen. Laut Satzung sind Hunde hier strikt verboten. Foto: Martina Dinslage / WP

Einen unbestreitbaren Erfolg konnten jüngst die Kinder am Hassenbruch feiern: Nachdem sie sich im Januar dieses Jahres über den maroden Zustand ihres Bolzplatzes beim Bürgermeister beschwert hatten, bekamen sie bereits im Mai einen ganz neuen Belag und ein neues zweites Tor.

Wieder wie neu: Der Bolzplatz am Hassenbruch wurde im Frühjahr saniert und im Mai wiedereröffnet. Die Kinder hatten sich beim Bürgermeister über den Zustand beschwert. Foto: Jennifer Boeke / Stadt Menden

