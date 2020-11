Brad Tapper kehrt zu den Iserlohn Roosters zurück

Iserlohn. Der Ex-Stürmer wird neuer Co-Trainer.

Schlag auf Schlag geht es seit einigen Tagen bei den Iserlohn Roosters. Am Montag gab der DEL-Klub die Rückkehr des ehemaligen Stürmers Brad Tapper bekannt. Der inzwischen 43-Jährige, der von 2007 bis 2009 in 73 Einsätzen am Seilersee auf 69 Scorerpunkte kam und den Status als Publikumsliebling innehatte, kommt als Co-Trainer zurück. Er ersetzt Jason O’Learys bisherigen Assistenten Jim Midgley, der wie bereits am Samstag berichtet, nicht mehr nach Iserlohn zurückkehren wollte. „Wir erwarten, dass er unsere jungen Spieler weiterbringt und natürlich menschlich und charakterlich die Dinge einbringt, für die er hier schon als Spieler geschätzt wurde“, sagt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Roosters, und ergänzte: „Wir sind überglücklich, dass wir diese Stelle mit Brad Tapper besetzen konnten.“ Tapper musste seine aktive Karriere 2009 verletzungsbedingt mit 31 Jahren beenden, stieg danach aber ins Trainergeschäft ein, wodurch er inzwischen auf diesem Gebiet auf mehr als zehn Jahre Erfahrung zurückblicken kann.

Nach seinem Karriereende übernahm Tapper die North York Rangers als Headcoach und arbeitete anschließend zehn Jahre lang als Assistant Coach in der AHL und ECHL. Vor seiner Rückkehr ins Sauerland war Tapper für die Okanagan Hockey-Academy in Ontario verantwortlich. „Iserlohn war schon einmal meine Heimat und wird es jetzt wieder sein. Ich bin sehr gespannt auf diese Gelegenheit und kann es kaum abwarten, einige bekannte Gesichter wiederzusehen. Ich werde gemeinsam mit Jason alles dafür geben, die Spieler weiterzuentwickeln und gemeinsam erfolgreich zu sein.“ Mit diesem Worten wird Tapper in der Mitteilung des Klubs zitiert, der auch zur Trennung von Jim Midgley noch einmal Stellung bezog: Der habe sich in der Tat nach den Gesprächen über einen kollektiven Gehaltsverzicht dazu entschieden, aus persönlichen Gründen nicht nach Deutschland zurückzukehren und seinen ursprünglich um ein Jahr verlängerten Vertrag aufzulösen. „Wir bedauern es, dass Jim Midgley sich dazu entschieden hat, seine Arbeit bei uns nicht wiederaufzunehmen. Wir respektieren seine Entscheidung, danken ihm für seine Arbeit und wünschen ihm für seine persönliche Zukunft alles Gute“, sagt Hommel.