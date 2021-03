Brad Tapper warnt vor Schlusslicht Krefeld

Iserlohn. Der Roosters-Coach fordert vollen Einsatz für die bestmögliche Ausbeute in den letzten drei Nordrundenspielen.

Gemessen an den jüngsten Trainingseindrücken kann Brad Tapper, der Chefcoach der Iserlohn Roosters, mit einiger Zuversicht auf den Endspurt in der Nordrunde der DEL schauen. „Das war richtig gut von den Jungs, aber es geht in den letzten drei Spielen auch um die bestmögliche Ausbeute“, sagt der Kanadier. Denn in Berlin, wo sein Team bei besserer Chancenauswertung und größerer mentaler Stärke nach seiner Überzeugung hätte punkten können, gelang die Rückkehr in die Play-off-Ränge nicht, und das soll nachgeholt werden.

An diesem Mittwoch kommt Krefeld, am Freitag geht es nach Bremerhaven, und zum Abschluss der Runde gastiert Wolfsburg in Iserlohn. Nominell ist die Partie gegen das ziemlich abgeschlagene Schlusslicht die leichteste Aufgabe, aber von einer Favoritenrolle seiner Mannschaft will Tapper nichts wissen. Dabei muss er gar nicht einmal an das erste Saison-Gastspiel der Krefelder am Seilersee erinnern, als sie die Roosters beim 6:3 ausgesprochen schlecht aussehen ließen.

Hohe Intensität von der ersten Minute an ist Pflicht

„Es gibt in dieser Liga keine schwachen Mannschaften, und auch die Krefelder können gegen jeden Gegner mithalten.“ Seit dem Trainerwechsel sieht er die Pinguine im Aufwind, er bescheinigt ihnen sehr harte Arbeit und eine gute Einstellung. „Man hat das Gefühl, dass die Chemie in der Mannschaft stimmt und jeder für jeden kämpft.“ Deshalb, so Tapper weiter, müsse seine Mannschaft mit hoher sehr Intensität zu Werke gehen und von Anfang an voll konzentriert sein. Im letzten Duell, beim 7:3-Erfolg in der Yayla-Arena, wurden die Sauerländer erst nach einem schnellen 0:2-Rückstand richtig wach.

Ein Vorteil für die Hausherren kann es sein, dass sie mit (fast) „voller Kapelle“ antreten. Nur Verteidiger Dieter Orendorz wird mit seiner Handverletzung noch einige Wochen fehlen und vermutlich erst in der Endphase der Hauptrunde wieder im Kader stehen. Aber alle anderen Spieler sind einsatzbereit, ernsthafte Blessuren gibt es nicht. Brad Tapper versichert, dass die Fitnessexperten von B2B einen erstklassigen Job machen, was ihm jetzt die Qual der Wahl beschert.

Weil Marko Friedrich seine Krankheit auskuriert hat und Steve Whitney bereit für die Premiere im Roosters-Dress ist, gibt es ein Überangebot. Aktuell sind u. a. zwei Kontingentspieler zu viel an Bord, aber der Coach will erst am Spieltag entscheiden, wen er diesmal pausieren lässt. Änderungen in einzelnen Reihen wird es in jedem Fall geben, und dass die üppige Besetzung den Konkurrenzkampf vor den wichtigsten Wochen der Saison anheizt, ist den Verantwortlichen sehr recht. Im Tor wird am Abend wieder Andreas Jenike stehen.