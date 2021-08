Kraft ist gefragt: Annemarie Schieferdecker (in rot) weiß, wie man die Bossel richtig wirft. Meistens setzt sie in einer Runde den Schlusspunkt. Die Mitglieder von der BSG Menden bosseln immer freitags in der Turnhalle der Josefschule in Lendringsen von 16 bis 18 Uhr.