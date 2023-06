BSV Lendringsen: Frauen starten ungewiss in den Spielbetrieb

Lendringsen. Die Fußballerinnen aus Lendringsen bilden seit einem Jahr ein Team. Ab Sommer geht es in den Ligabetrieb. Doch noch braucht der BSV Verstärkung.

Wie zeigt man Frauen, dass Fußball eine der spannendsten Sportarten überhaupt ist? Diese Frage stellen sich gerade die Spielerinnen des BSV Lendringsen. Die Damenmannschaft, die im Herbst in ihre erste Saison innerhalb der Wertung spielt, sucht Zuwachs. Im Gespräch mit der Westfalenpost erzählen die Trainerin Katharina Schwudke und Kapitänin Sophie Di Legami, was sie am Fußball begeistert und warum es gerade für neu gegründete Mannschaften schwierig ist, weitere Spielerinnen zu finden.

Aktuell 13 Spielerinnen im BSV-Kader

In der vergangenen Saison spielte die Damenmannschaft außerhalb der Wertung. „Wir hatten dadurch Zeit uns als Mannschaft zu finden und zu sehen auf welchem Stand die Spielerinnen sind“, erklärt Trainerin Schwudke. Das Team besteht derzeit aus 13 fußballbegeisterten Frauen mit mehr oder weniger Erfahrung. Auch die Motivation zum Sport unterscheidet. „Manche wollen hoch hinaus. Andere mögen den Sport und wollen einfach etwas Bewegung. Wir als Team haben da aber einen Kompromiss gefunden“, betont Kapitänin Di Legami. Sie ist sich sicher, dass mit dem Spaß am Fußballspielen auch eine Leistungssteigerung einhergeht. Auch Schwudke weiß, dass sowohl ein Einstieg in den Sport, als auch die Verbesserung des eigenen Könnens in ihrem Team möglich ist. „Die Übungen im Training wiederholen sich, sodass jede jederzeit einsteigen kann“, sagt sie. „Der Rest kommt von alleine“, ermutigt die Kapitänin. Ein Ziel für die kommenden Saison sei die Stärkung der Mannschaft. „Und gewinnen“, ergänzt Di Legami grinsend.

Di Legami und Schwudke verkörpern zwei unterschiedliche Perspektiven auf den Fußball. Beide begeistert an der Sportart gemeinsam mit dem Team zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Die Kapitänin spielt im Tor und schätzt die Abwechslung ihrer Position. „Mal bekommt man den Ball, mal nicht“, kommentiert sie. „Sophie unterstützt uns von der Torlinie. Sie hat einen ganz anderen Blickwinkel als ich von der Seite“, lobt Schwudke. Auch die Trainerin ist begeistert von dem Teamsport. „Ich mag, dass wir eine Einheit sind und uns miteinander freuen“, sagt sie. Auch sie stand erst auf dem Platz.

BSV Lendringsen sucht auch nach einer Co-Trainerin

Nach einer Verletzung am Kreuzband fand sie ihren Weg zur Seitenlinie. „Ich wollte einfach dabeibleiben und sehen wie sich die Mädels entwickeln“, erklärt Schwudke. Das Kapitel des Fußballspielens ist also abgeschlossen, aber jetzt möchte sie sich als Trainerin weiterentwickeln. „Die Trainingsplanung ist jedes Mal wieder neu für mich. Dabei hilft mir aber auch manchmal mein Mann. Im Training habe ich immer meinen Spickzettel dabei“, erzählt sie. Zur Unterstützung sucht sie auch noch eine zweite Trainerin. Vor einem Jahr fiel der Entschluss eine Damenmannschaft beim BSV Lendringsen zu gründen. Es habe zwar schon mal ein Frauenteam gegeben, aber mit neuer Motivation sprachen die „Spielerfrauen“ damals die Leitung des Vereins an, so Schwudke. Eine neue Mannschaft war ins Leben gerufen.

Als junge, neue Mannschaft haben sie jedoch größere Schwierigkeiten Zuwachs zu finden als ältere, etablierte Damenmannschaften. Di Legami glaubt, dass es gerade höherspielende Teams, wie dieM erste Mannschaft des SV Oesbern, einfacher haben, neue Spielerinnen zu finden. Doch sie kennt den Vorteil bei neugegründeten Teams: „Gerade bei den Mädels mit weniger Vorerfahrung hat man eine hohe Leistungssteigerung gesehen. Und damit kommt auch immer mehr Spaß“.

