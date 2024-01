BSV Lendringsen: Moala bleibt ein weiteres Jahr

Lendringsen Trainer des BSV Lendringsen verlängert und freut sich über die Unterstützung im Verein.

Es ist auch schon eine Tradition: Rund um die Hallen-Stadtmeisterschaften fallen in Menden die ersten personellen Entscheidungen bei den Fußballern. Der BSV Lendringsen vermeldet die Verlängerung mit seinem Trainer Ahmed Moala. „Wir machen zusammen weiter“, sagt Torsten Strott, der Vorsitzende des A-Ligisten.

Der Polizeibeamte ergänzt dann auch noch die Entscheidung, die keinesfalls überrascht. „Wir haben einen Weg eingeschlagen, der nachhaltig sein soll. Und da sehe ich uns auf dem richtigen Weg“, betont Torsten Strott. Auch bei Ahmed Moala ist die Zusage für ein weiteres Jahr erstmal die logische Konsequenz. „Für mich ist es wichtig, wie es weitergeht. Die Mannschaft will, der Vorstand will und ich will ebenfalls. Wir verstehen uns gut“, sieht Moala eine weitere Zusammenarbeit von allen Seiten erwünscht.

Da passt es auch, dass die Mannschaft zusammenbleiben wird. „Zwei Spieler wollen sich bis zum Februar entscheiden. Die anderen wollen alle bleiben“, erzählt der Lendringser Trainer. Er kann dabei auch auf die gewohnte Unterstützung zurückgreifen. Jens Römer und Michael Fuhrmann werden den Hönnestädter weiter als Co-Trainer unterstützen. „Eventuell passiert noch etwas“, ist die Personalakte für ihn noch nicht endgültig geschlossen. Zumal ja über allem das große Ziel steht - der Aufstieg in die Bezirksliga.

