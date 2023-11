BSV Lendringsen schon heiß aufs Spitzenspiel

Ein harter Kampf: Der BSV Lendringsen (in blau) hat das Derby beim VfL Platte Heide für sich entschieden und empfängt am Sonntag den Ligaprimus Vatanspor. Dazwischen wartet das Nachholspiel in Letmathe.

Lendringsen A-Ligist tritt am Donnerstag im Nachholspiel beim ASSV Letmathe an. Die Stimmung ist trotz Personalsorgen gut.

Den Derbysieg beim VfL Platte Heide auf der Habenseite, das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Vatanspor Hemer am Sonntag (19. November) vor Augen - dem BSV Lendringsen kommt das Nachholspiel beim ASSV Letmathe nicht gelegen. Doch Coach Ahmed Moala lässt keine Ausreden gelten. „Wir haben Bock auf das Spiel, freuen uns aber noch mehr auf das, was uns am Sonntag erwartet“, hat er den Traum von einer sehr erfolgreichen Woche.

Beim Tabellennachbarn in Letmathe - der ASSV liegt auf Platz vier einen Zähler vor dem BSV - erwartet Moala ein Duell auf Augenhöhe. „Das sind zwei gleichwertige Mannschaften, wir müssen einfach mehr wollen“, macht der Coach eine klare Vorgabe. Er geht davon aus, dass die Partie lange offen bleibt. Ganz so spannend wie am Hülschenbrauck, wo der BSV in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter gegen sich bekam, muss es für ihn aber nicht sein. „Wir haben auch morgen wieder Spieler aus der Zweiten dabei, weil wir immer wieder kranke Spieler haben. Es fühlt sich so an, als komme keiner von denen zurück.“

Dennoch: In Letmathe will der BSV punkten, am liebsten dreifach. Mit einem Sieg würden die Kicker aus dem Max-Becker-Sportpark nämlich nicht nur den nächsten Gegner, sondern auch noch den VfK Iserlohn überflügeln und auf Platz drei springen. Eine Niederlage könnte vor dem Duell mit Vatanspor dagegen zum Stimmungskiller werden.

ASSV Letmathe - BSV Lendringsen, Anstoß: 19.30 Uhr, Waldstadion Letmathe (Schwerter Straße 60)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden