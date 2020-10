BSV Lendringsen trumpf auch im Pokal stark auf

Es ist gerade mal ein Monat her, dass im Finale des Iserlohner Fußball-Kreispokals die Sportfreunde Hüingsen mit 3:2 über Borussia Dröschede triumphierten. In dieser Woche startete bereits der neue Wettbewerb im DFB-Pokal auf Kreisebene. Der Titelverteidiger aus Hüingsen steigt erst in der 2. Runde am Donnerstag, den 22. Oktober ein. Dann ist der amtierende Pokalsieger bei den Sportfreunden Sümmern zu Gast.

Die Spiele der ersten Runde mit Mendener Beteiligung im Überblick:

MSV Iserlohn - BSV Lendringsen 1:4 (0:2). Der heimische A-Ligist präsentierte sich auch im Pokal so überzeugend wie bislang in der Meisterschaft. Die 2:0-Pausenführung nach Treffern von Römer und Drude ließ sich zur Pause die Richtung der Partie klar erkennen. Die BSV-Akteure Donndorf und Vetter stockten in der zweiten Halbzeit das Ergebnis noch auf. Den Iserlohnern blieb nur ein wenig Ergebniskosmetik.

DJK Bösperde - VTS Iserlohn 3:5 (3:0). Am vergangenen Sonntag hatten sich die beiden Teams in der Meisterschaft gesehen. Da fertigte der VTS Iserlohn den heimischen A-Ligisten mit 7:1 ab. Wer glaubte, die DJK würde auch im Pokal unter die Räder kommen, wurde eines besseren belehrt. Heider, Graewe und Wiebe schossen eine klare 3:0-Halbzeit-Führung für die DJK heraus. Die zweite Spielhälfte nahm dann ein sehr bitteres Ende für das Team von Thomas Albracht. Bis 120 Sekunden vor Ende der normalen Spielzeit hielten die heimischen kicker das Ticket für die nächste Runde in Händen. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Die Iserlohner erzielten in der 88. Minute den Treffer zum 3:3 und legten in der ersten und fünften Minute der Nachspielzeit noch zwei weitere Tore nach und brachte die Bösperder Pokalträume zum Platzen.

FC Italia Menden - VfL Platte Heide. B-Ligist FC Italia verzichtete auf die Austragung dieser Partie. Dadurch kam der VfL Platte Heide kampflos in die zweite Runde. Diese wird vom 19. Oktober bis zum 22. Oktober ausgetragen.

Weitere Ergebnisse der ersten Runde:

Eintracht Ihmert/Bredenbruch - Vatanspor Hemer 1:4

VfK Iserlohn - Holzpfosten Schwerte 6:5 n. Elfmeterschießen

SF Oestrich - Iserlohner TS 6:8 n. Elfmeterschießen