Menden. Die Vorrunde der Mendener Stadtmeisterschaften sind ausgespielt. Am Sonntagnachmittag geht es weiter mit der Hauptrunde.

BSV Lendringsen und VfL Platte Heide liegen vorn

Der BSV Lendringsen und der VfL Platte Heide waren am ersten Tag der Mendener Stadtmeisterschaften in der Kreissporthalle das Maß aller Dinge.

In der Gruppe A setzte sich der VfL Platte Heide mit zehn Punkten aus vier Spielen ungeschlagen an die Spitze vor Gastgeber Menden Türk, der nur im ersten Spiel gegen die DJK Bösperde unterlag (1:2), danach aber eine weiße Weste vorwies. Dritter wurde die Albracht-Elf aus Bösperde mit fünf Punkten. Dem Sieg gegen Menden Türk folgten zwei Remis gegen den BSV Menden II (3:3) und Italia Menden (0:0). Ausgeschieden sind die Italiener, deren Unentschieden gegen Bösperde der einzige Punktgewinn an diesem Nachmittag war.

Der BSV Lendringsen gewann überraschend in der stark besetzten Gruppe B mit zehn Punkten und 17:1-Toren blieb der A-Kreisligist ungeschlagen. Sowohl gegen die Sportfreunde Hüingsen, als auch gegen den BSV Menden gelang jeweils ein 3:2-Sieg. Der Landesligist aus dem Huckenohl erreichte den zweiten Platz mir sieben Punkten vor den Sportfreunden Hüingsen mit fünf Punkten und 12:11-Toren. Zuschauen müssen am Sonntag die Fußballer des SV Oesbern, die nut einen Zähler in der Gruppe B sammelten und als Letzter ausschieden.

Um 14 Uhr startet die Doppel-Ko-Endrunde mit folgenden Paarungen:

VfL Platte Heide - Olympos Menden (14 Uhr)

BSV Lendringsen - BSV Menden II (14.15 Uhr)

Menden Türk - SF Hüingsen (14.30 Uhr)

BSV Menden - DJK Bösperde (14.45 Uhr)

Die Torschützen der Vorrunde:

VfL Platte Heide: Smelich (3), Hülsmeyer (1), Hundsdorfer (1), Tomic (2), Hauf (1), Hamoudeh (1)

Menden Türk: Straub (TW, 1), Rama (1), Gökkaya (1), Karadag (2), Yildirim (3), Kaba (2), Organo (1), Gökbayrak (2).

DJK Bösperde: Heider (1), Grawe (1), Büddig (2), Pazdzior (1).

BSV Menden II: Krechel (2), Klett (4), S. Kourouma (3), König (4), Lenz (1).

Italia Menden: Ali (1), Brinkmann (1).

BSV Lendringsen: Kipp (1), Lübbering (1), Luckai (4), Ahadut (2), Hanitz (2), Fischer (2), Weißbach (5).

BSV Menden: Jensch (2), T. Kießler (1), Kretz (1), Alaiz (4), Altmann (2), J. Kießler (1), Markus (1), Gerlach (1).

SF Hüingsen: Kindling (TW, 1), M. Fiore (3), Hammer (1), Sascha Barnefske (2), Ekinci (1), Güclü (2), Sven Barnefske (1), Bodur (1).

Olympos Menden: M. Charavitsidis (2), Bayhan (1), Dervisoski (1), Stankov (3) (fehlt ein Tor).

SV Oesbern: Hacheney (4), Zeppenfeld (1), Shateh (1), Mahmoud (2).