Jugendfußball BSV Menden: D-Junioren zurück an der Tabellenspitze

Menden/Balve. Endlich hat es geklappt: Die C-Junioren aus Balve und Neuenrade haben gegen Lennestadt gepunktet.

Die Fußball C-und D-Junioren des BSV Menden fuhren am vergangenen Spieltag drei Punkte ein, während die B-Junioren leer ausgingen. Für die C-Vertretung der JSG Balve-Garbeck/Affeln/Langenholthausen/Mellen gab es ein Remis gegen die JSG Lennestadt/LaKi zu notieren.

B-Junioren, Bezirksliga 4

BSV Menden - JFV LZ Neheim-Hüsten 1:5 (1:1). Der BSV musste die zweite Niederlage in Folge hinnehmen und fällt auf Rang sechs zurück (zwölf Punkte). Kilian Brühne traf zum 1:0 (26.), allerdings glich Neheim-Hüsten postwendend aus (32.). In der zweiten Halbzeit waren die Gäste nicht mehr aufzuhalten (46./50./53./70. Foulelfmeter). Vor dem Strafstoß hatte Marlon Schulte den Gegenspieler im Strafraum zu Fall gebracht.

„Von den fünf Gegentoren sind vier Treffer durch einen Konter gefallen, zudem haben uns die Ideen gegen einen tiefstehenden Gegner gefehlt“, sagte BSV-Trainer Sven Wortmann.

BSV Menden: Mangelsdorff; Meyer, Mainka, Zahoual (49. Kabu), Brühne, de Nardo, Schulte (71. Ostermann), Aiad Findi, Schaffer, Müller, Mohammad (41. Weiß).

C-Junioren, Landesliga 2

BSV Menden - SpVg Beckum 5:0 (2:0). Der BSV war zuletzt zwei Partien sieglos, jetzt sind die Mendener zurück in der Spur (6./elf Punkte). Die Tore erzielten Ryan Madry (7./39.), Andreas Schott (35./Foulelfmeter, 36.) und Tyron Ohaji (44.). In der zweiten Hälfte nutzten die Gastgeber eine taktische Umstellung der Beckumer in der Abwehr aus, standen mitunter alleine vor dem Torwart Philipp Rinke. „Das Ergebnis ist hoch verdient, da hätten wir sogar noch zwei Tore mehr schießen können“, fand Mendens Trainer Kai Murawski.

BSV Menden: Randelhoff; Richter, Ostheim, Iseni (41. Tahrioui), Freier, Madry, Lemrini (50. Demirhindi), Manis, Schott, Ohaji, Uygun (41. Conrad).

Bezirksliga 5

JSG Balve-Garbeck/A./L./K. - JSG Lennestadt/LaKi 1:1 (0:0). Im siebten Spiel hat die JSG den ersten Punkt der Saison geholt, steckt aber als Tabellenschlusslicht (11.) weiter im Abstiegskampf fest. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen aber erst die Gäste in Führung (54.), die sich im Anschluss zwei Zeitstrafen fingen (58./65.). In der zweiten Überzahl gelang der JSG in der Schlussminute noch der Ausgleich.

D-Junioren, Bezirksliga 5

TuS Grünenbaum - BSV Menden 0:4 (0:2). Der BSV löst den Konkurrenten TSV Weißtal wieder an der Tabellenspitze ab, da die Mendener neben dem eigenen Auswärtserfolg auch vom Ausrutscher Weißtals daheim gegen den FC Iserlohn 46/49 profitierten (0:1). Beide Teams haben 19 Punkte auf dem Konto, doch die Hönnestädter die bessere Tordifferenz (+33 gegenüber +17). Beim Duell in Halver war der angesetzte Schiedsrichter nicht erschienen und so pfiff ein Vater aus den Reihen der Gastgeber die Partie. Das Spiel ging gut über die Bühne.

Bei den Mendenern trugen sich Joost Linneweber (5.), Noah Reiter-Waßmann (20.), Nevio Kapias (32.) sowie Noah Pohl (55.) in die Torschützenliste ein. „Für Joost Linneweber und Nevio Kapias freut es mich, dass sie ihr erstes Tor erzielt haben. Wir leisteten defensiv eine gute Arbeit“, so BSV-Coach Lukas Glingener.

BSV Menden: Lambert; Reiter-Waßmann, Koschinski (31. Kapias), Minnich (31. Zarbo), Linneweber (31. Pohl), Degenhardt, Sommer, Eraslan, Schwiertz (39. Treese).

