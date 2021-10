BSV Menden: Darum hat Kevin Hines Respekt vor Lüdenscheid

Menden/Langenholthausen. Während der TuS Langenholthausen nach dem Rückzug vom FSV Werdohl spielfrei hat, muss der BSV Menden bei Rot Weiß Lüdenscheid antreten.

In der Staffel 2 der Fußball-Landesliga steht am Sonntag der siebte Spieltag an. Doch der geriet gestern für einige Zeit in den Hintergrund, als die Abmeldung des FSV Werdohl bekannt wurde. Die Verantwortlichen des Riesei-Klubs hatten Liga-Chef Ernst Moos darüber informiert, dass man ab sofort nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen kann. Eine Entwicklung die aber wohl niemanden mehr richtig überraschte, denn mit diesen Schritt war seit Wochen zu rechnen. „Die bislang absolvierten Spiele des FSV Werdohl werden aus de Wertung genommen. Der Verein muss zudem eine Geldstrafe von 400 Euro zahlen“, so Ernst Moos über die verwaltungstechnischen Dinge. Sportlich sieht es so aus, dass der TuS Langenholthausen damit an diesen Wochenende spielfrei hat. Denn eigentlich stand der Besuch in Werdohl an.

Somit ist aus heimischer Sicht morgen nur der BSV Menden im Einsatz. Der muss um 15 Uhr bei Rot Weiß Lüdenscheid antreten. „Die Mannschaft mit dem vermeintlich besten Umschaltspiel in der Liga“, hält Mendens Trainer Kevin Hines große Stücke auf die Kicker aus der Kreisstadt. Allerdings muss sich seine Mannschaft auch nicht verstecken. „Die Mannschaft zeigt eine richtig gute Entwicklung“, lobt Kevin Hines seine Schützlinge. Vor allem, weil man seit Wochen personelle Probleme ohne große Schwierigkeiten wegsteckt.