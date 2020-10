Menden. Zweimal haben die Landesliga-Fußballer des BSV Menden in der jungen Saison zu Hause verloren. Am Freitag soll endlich ein Heimsieg klappen.

Aller guten Dinge sind drei! Wenn es nach dieser alten Volksweisheit geht, müssten die Fußballer des BSV Menden eigentlich mit ihrem ersten Heimsieg an der Reihe sein. Die ersten beiden Auftritte der noch jungen Saison vor eigenen Publikum verlor der Landesligist. Am Freitagabend steht der nächste Versuch an - um 19 Uhr gastiert der SV Attendorn auf dem Naturrasen im Huckenohl-Stadion.

„Das streben wir natürlich an. Wir wollen mit einem Heimsieg in das Wochenende gehen“, macht Mendens Trainer Kevin Hines die Marschrichtung für sein Team deutlich. Dass sein Team auf eigenem Terrain Nachholbedarf hat, weiß der Trainer. Gegen den Titelkandidaten SC Obersprockhövel hielt man beim 1:4 über weite Strecken sehr gut mit. „Da haben wir über weite Strecken gut gespielt“, so Hines. Beim 2:3 gegen den SC Drolshagen vor zwei Wochen scheiterte der BSV an der zu hohen persönlichen Fehlerquote. Dass es bereits heute Abend gegen den Aufsteiger aus der Hansestadt Attendorn geht, hat sich kurzfristig ergeben. „Die haben angefragt und wir sind denen dann entgegen gekommen“, so Kevin Hines.

Kevin Hines rechnet mit einem umkämpften Spielverlauf

Der Blick auf dem Gegner lässt ein umkämpftes Spiel erwarten. „Die haben sich bislang sehr gut verkauft,

auch wenn sie einen recht kleinen Kader haben“, sagt BSV-Trainer Kevin Hines. Die Gäste aus der Hansestadt sind nach einigen Jahren Bezirksliga wieder in die Landesliga zurückgekehrt. Aktuell haben sie aus den ersten fünf Spielen sechs Zähler geholt und rangieren damit aktuell auf den 13. Tabellenplatz.

„Das wird ein Spiel werden, in dem es auf die kämpferische Einstellung darauf ankommen wird“, erwartet Kevin Hines keine Partie für Fußball-Feinschmecker. Vielmehr wird die Einstellung entscheidend sein. „Da werden 95 Prozent Einsatz nicht reichen“, erwartet der Mendener Coach eine umkämpfte Partie auf einem schwer bespielbaren Rasen. „Das wird aber für beide Seiten nicht einfach“, so Kevin Hines.

BSV-Team erhält durch den 4:1-Sieg in Wenden viel Rückenwind

Dass man beim heimischen Branchenführer mit viel Optimismus in die Partie geht, hat auch mit dem 4:1-Sieg in Wenden zu tun. „Da war es besonders wichtig, dass die eingewechselten Spieler noch einmal für zusätzliche Akzente sorgten“, erhofft sich Kevin Hines von seinem gut gefüllten Kader die notwendige Kampfkraft für das Spiel unter Flutlicht.

So kehrt Moritz Kickermann nach seinen berufsbedingten Fehlen in Wenden wieder in den Kader zurück. Allein hinter dem Einsatz von Niels Altmann - nach seiner Verletzung aus dem Spiel gegen Obersprockhövel - steht noch ein Fragezeichen. Mit einem Sieg könnte der BSV in der Tabelle nach oben schauen. Und er würde auch das bislang nicht verwöhnte Heimpublikum zufrieden stellen.