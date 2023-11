Fußball BSV Menden: Joker-Tore sichern Sieg in Sundern

Sundern Was für ein wildes Spiel im Röhrtalstadion: Die Hines-Elf führt 2:0, holt durch zwei Fehler die Hausherren zurück und gewinnt dennoch.

Dieses Spiel war das Eintrittsgeld wert: Fußball-LandesligistBSV Menden schlägt nach einer wilden zweiten Halbzeit Aufsteiger TuS Sundern mit 4:2 (1:0).

Die Freude musste nach dem Schlusspfiff einfach raus: Vor den mitgereisten Mendener Fans, die ihre Mannschaft lautstark über 90 Minuten unterstützt hatten, reihten sich Spieler und Trainer auf, hüpften, sangen und ließen ihrer Freude freien Lauf. Was auf den ersten Blick aussah, wie die Feier nach dem Gewinn der Meisterschaft, war vielmehr die Erleichterung nach einem über weite Strecken souveränen Spiel, das der BSV Menden aber fast noch aus der Hand gegeben hätte. Mit drei Chancen in den ersten 15 Minuten ließ die Elf von Kevin Hines direkt durchblicken, dass sie gewillt waren, die Partie zu gewinnen. Doch in dieser Phase fehlte noch das Finetuning. Alex Rudi, Marcel Hoffmann und Andrii Mostovyi vergaben ihre Möglichkeiten.

Alexander Rudi (am Ball) glänzt in Menden als Vorbereiter, aber nicht als Vollstrecker. Foto: Tim Cordes / WP

Besser machte es nach 20 Minuten Marek Kulczycki. Nach einem Eckball von Marcel Hoffmann herrschte Konfusion im Sunderner Strafraum, Kulczycki behielt den Überblick und schoss den Ball in die Maschen. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit kamen auch die Hausherren zu Torabschlüssen, die jedoch nicht von Erfolg gekrönt waren. „Ich bin mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden. Wir hatten sehr viel Ballbesitz und haben den Gegner laufen lassen. Das sah sehr gut aus“, lobte Kevin Hines die ersten 45 Minuten.

Das war bitter für Robin. Ich weiß gar nicht, wann der mal zuletzt einen Fehler gemacht hat. Kevin Hines, Trainer des BSV Menden

Differenzierter musste er dann den zweiten Durchgang betrachten, der für seine Mannschaft verheißungsvoll begann. Eine knappe Stunde war um, als sich Andrii Mostovyi den Ball zur Ecke hinlegte. Der Ukrainer sah, dass der erste Pfosten nicht hinreichend abgesichert war und bewies seine Schlitzohrigkeit. Er schoss den Eckball flach und hart auf den ersten Pfosten. Sunderns Torhüter Bastian Horch wurde dermaßen überrascht, dass ihm der Ball ans Schienbein sprang, von dort an den Innenpfosten und über die Linie - 2:0 für Menden. „Da sah es eigentlich so aus, als hätten wir das Spiel im Sack gehabt“, erklärte Kevin Hines. Eigentlich.

Hilberg-Fehler holt Sundern zurück ins Spiel

Denn dann kam die 60. Minute. Robin Hillberg kam im Mendener Strafraum an den Ball, wollte das Spielgerät weiterspielen. Aber statt einen Mitspieler zu bedienen, spielte er die Kugel genau in den Fuß des Sunderner Erik Dier, der frei stehend vor BSV-Torhüter Dominik Hollmann nur noch einschieben musste. „Das war bitter für Robin, ich weiß gar nicht, wann er mal zuletzt einen Fehler gemacht hatte“, nahm Kevin Hines den jungen Innenverteidiger in Schutz.

Der Anschlusstreffer weckte die Hausherren wieder auf, sie drängten plötzlich auf den Ausgleich. Nach 64 Minuten war es noch Dominik Hollmann, der mit einer spektakulären Faustabwehr einen Schuss aus kurzer Distanz von Erik Dier entschärfte, aber eine Minute später war der Mendener Torhüter auch machtlos. Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld, musste Kai Rupprecht einen Sunderner mit einer Grätsche genau auf der Strafraumlinie stoppen. „Das war ein klarer Elfmeter, den hätte ich auch gegeben“, gestand auch Kevin Hines. Anas Boukidar nutzte die Gelegenheit und plötzlich stand es 2:2. „Da drohte das Spiel kurz zu kippen“, hatte der Mendener Trainer kurz Sorgen um seine Elf, die jedoch schnell wieder in die Spur fand.

Davids trifft mit der ersten Aktion

Mike Davids war gerade erst eingewechselt worden, als er im Zentrum angespielt wurde, nach Außen zog und den Ball ins lange Eck des Sunderner Tores schoss. Menden lag wieder vorn. Auch den Schlusspunkt setzte Davids. Tim Kießler behauptete sich im Mittelfeld, schlug den Ball auf die rechte Seite zu Alex Rudi. Der Stürmer legte sich zunächst den Ball zu weit vor, blieb aber aggressiv als sein Gegenspieler den Ball abschirmen und ins Aus gehen lassen wollte. Rudi eroberte den Ball zurück, spielte mit der Hacke auf Jan Kießler, der auf Davids ablegte - 4:2 aus Mendener Sicht. „Wir haben gesehen, wie wichtig die Bank werden kann, die hat heute das Spiel zu unseren Gunsten entschieden“, freute sich Kevin Hines.

TuS Sundern - BSV Menden 2:4 (0:1) BSV Menden: Dominik Hollmann, Tim Kießler, Paul Schmöle (90+3. Lukas Karasch), Shawn Schmelzer, Marcel Hoffmann (57. Jan Kießler), Andrii Mostovyi, Marek Kulczycki, Alexander Rudi (89. Awand Findi), Kai Rupprecht, Robin Hilberg (69. Mike Davids), Kemal Sentürk (77. Luca Becker) . Tore: 0:1 Kulczycki (20.), 0:2 Mostovyi (58.), 1:2 Dier (60.), 2:2 Boukidar (65., Foulelfmeter), 2:3 Davids (69.), 2:4 Davids (85.). Schiedsrichter: Patrick Hoffmann (Soest). Zuschauer: 169

