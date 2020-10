BSV Menden: Laune des Anhangs nach Heimniederlagen im Keller

Das Herbstwetter sorgt dafür, dass der Aufenthalt auf dem Fußballplatz für den interessierten Zuschauer manchmal schon beschwerlich ist. Und wenn dann die Ergebnisse nicht stimmen, wie zuletzt beim Fußball-Landesligisten BSV Menden, überrascht es nicht, wenn die Laune beim Anhang schon mal in den Keller rutscht. Drei Heimspiele, drei Niederlagen - das hatten selbst die größten Pessimisten am Oesberner Weg nicht erwartet.

1:4 gegen den SC Obersprockhövel, 2:3 gegen den SC Drolshagen, 2:3 gegen den SV Attendorn: so lautet die Eröffnungsbilanz in Sachen Heimspielen in dieser Saison. „Da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Wir kassieren einfach zu viele Gegentore“, weiß BSV-Trainer Kevin Hines, um das aktuelle Problem seines Teams im Huckenohl. Der Iserlohner ist aber weit davon ab, den Stab über seine Mannschaft zu brechen. „Ich sehe ja, wie gut die Mannschaft arbeitet im Training. Und im Spiel kann man ihr auch keinen Vorwurf machen“, so Hines.

80 Prozent Ballbesitz gegen den SV Attendorn

So gab es in der zweiten Halbzeit des Spiels gegen Attendorn ein regelrechtes Powerplay auf das Tor der Gäste - Ballbesitz bei 80 Prozent. „Wenn man sieht, was da allein Jan Kießler für ein tolles Spiel gemacht hat. Es fehlen einfach halt die Tore“, so Kevin Hines über seine Mannschaft.

Dass sich sein Team trotz der vielen, einfachen Gegentore nicht hängen lässt, sieht Hines auch als Beleg für den Charakter. „Es gibt Mannschaften, die würden nach einen 0:3-Rückstand zur Pause schon auseinanderbrechen. Diese Mannschaft lässt sich aber nicht hängen“, sieht auch Routinier Moritz Kickermann den heimischen Branchenführer keinesfalls in einer Krise.

Ruhiges Weiterarbeiten Voraussetzung für Trendwende

Für Kevin Hines ist ein ruhiges Weiterarbeiten die Voraussetzung dafür, dass es eine Trendwende gibt. „Schauen wir doch einmal ein paar Kilometer weiter nach Hüingsen. Die Sportfreunde haben sich den Saisonstart auch anders vorgestellt. Und bleiben trotzdem ruhig“, so Kevin Hines.

In der Fußball-Landesliga gab es ja in der vergangenen Spielzeit eine ähnliche Situation bei Borussia Dröschede. „Da lief es anfangs auch nicht. Heute mischt Dröschede die Westfalenliga auf“, sagt Kevin Hines mit Blick auf die Konkurrenz. Der Fußball ist schnelllebig.

Am bevorstehenden Wochenende spielfrei - Nächster Einsatz in Bad Berleburg

Am Sonntag ist der BSV spielfrei - danach geht es gegen den VfL Bad Berleburg. „Und bei denen läuft es besser, als die vermeintlichen Experten vor der Saison erwartet haben“, so Hines mit einem anderen Beispiel aus der Reihe „Höhen und Tiefen im Fußball“.