BSV Menden: Manuel Huff kehrt nach dem Wahlkampf zurück

Vor rund acht Monaten absolvierte Manuel Huff sein letztes Pflichtspiel für die Fußballer des BSV Menden. Die erste Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr sorgte für den Saisonabbruch der Spielzeit 19/20. Das vorzeitige Aus schmerzte den 36-jährigen Huff nicht so schwer. So konnte er sich auf seine Kandidatur als Iserlohner Bürgermeister konzentrieren. Jetzt peilt Huff die Rückkehr in den Kader des Landesligisten an und schon wieder scheint das Virus die Oberhand zu übernehmen.

„Es war für mich klar, dass ich nach meiner Pause durch den Wahlkampf wieder Fußball spielen will. Dafür macht mir das einfach noch zu viel Spaß“, gesteht Huff, dass die Rückkehr ins BSV-Team nie zur Diskussion stand. Auch wenn das Training hart wird. „Die ersten beiden Trainingseinheiten sind ja immer klasse. Da fühlt man sich, als hätte man nichts verlernt. Die dritte und vierte Einheit waren dann umso schlimmer“, sagt der Kommunalpolitiker schmunzelnd über den „Re-Start“ nach der politischen Auszeit.

Dass er erst jetzt wieder dabei ist, hängt mit dem Verlauf des Wahlkampfes in Iserlohn zusammen. Trainingstage überschnitten sich mit Terminen in der Nachbarstadt. „Mit Kevin Hines war das alles abgesprochen. Es war klar, dass ich zurückkomme, wenn die Wahl vorbei ist“, betont Manuel Huff.

Seit einem Monat wieder im Training

So ist er seit etwas mehr als einem Monat wieder im Training. Am vergangenen Freitag beim Testspiel gegen VTS Iserlohn stand er erstmals wieder auf dem Platz für den BSV Menden. Und die Kollegen scheinen Huff sehnlichst zu erwarten. „Die Jungs haben mir gesagt, dass wir in der vergangenen Saison auch erst gepunktet hätten, als ich wieder dabei war“, genießt Huff bei den Mitspielern eine große Wertschätzung, die der Routinier teilt.

„Die Mannschaft hat viel zu viel Qualität, um da unten zu stehen“, sieht Huff die Niederlagenserie in den Heimspielen sehr gelassen. Wobei er sich mehr Konsequenz von den Teamkollegen wünscht. „Manchmal wäre es nicht schlecht, wenn man den Ball einfach auch mal nur wegdreschen würde. Das sieht zwar nicht gut aus, ist aber effektiv. Die Jungs wollen dagegen das immer spielerisch lösen, selbst im eigenen Fünfmeterraum“, weiß Manuel Huff.

Regen verhindert Spiel auf Naturrasen

Dass sich in den vergangenen Wochen, der ein oder andere aus dem BSV-Anhang die Rückkehr des Routiniers wünschte, nimmt der BSV-Senior lachend zur Kenntnis.

Sein Trainer Kevin Hines ist froh, den Routinier im Kader zu haben. „Ich bin da sehr dankbar für. Denn wir werden Manuel mit seiner Erfahrung auf jeden Fall noch brauchen“, ist Hines sicher.

Ob dies vielleicht schon im morgigen Heimspiel gegen den VfL Bad Berleburg sein wird, ließ der Mendener Trainer offen. „Manuel ist ja erst seit ein paar Wochen wieder im Training.“ Die Partie gegen den Klub aus dem Wittgensteiner Land wird um 15.15 Uhr auf dem Kunstrasen des Huckenohl-Nebenplatzes angepfiffen. „Eigentlich wollen wir auf dem Naturrasen spielen. Doch der Platz hat den Regen der vergangenen Tage nicht verkraftet“, sagt Kevin Hines.

Der morgige Besuch am Oesberner Weg galt bei vielen vermeintlichen Experten eigentlich als Kandidat für den Abstiegskampf. Doch der VfL präsentierte sich bislang prächtig und verbuchte bereits stolze 13 Zähler auf dem Punktekonto. „Das macht die Mannschaft bislang richtig gut“, sagt Kevin Hines über die Truppe von Trainer Martin Uvira.