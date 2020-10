BSV Menden nach ersten Heimsieg erleichtert

Es schien, als läge ein Fluch auf dem Huckenohl. Drei Spiele absolvierten die Fußballer des BSV Menden bislang auf eigenen Terrain. Dreimal verließ der Landesligist die eigene Heimstatt als Verlierer. Am Sonntag durften der heimische Branchenführer und sein Anhang endlich einmal jubeln - es gab den ersten Heimsieg. Die Mannschaft von Kevin Hines bezwang den VfL Bad Berleburg mit 2:1 (1:0). Es war sicherlich noch keine Gala - doch das war den Verantwortlichen angesichts der Negativserie erst einmal egal.

„Das war ein Sieg für den Kopf“, machte Mendens Trainer Kevin Hines die Bedeutung des Dreiers deutlich. Seinem Team sah er eine nicht ganz glückliche Schlussphase nach. „Die Mannschaft hat wieder einmal über 60 Minuten unheimlich gut gearbeitet. Sie hat von Bad Berleburg nur eine Möglichkeit zugelassen - die führte leider zum Gegentor“, würdigte er die Leistung seiner Mannschaft. Die war sicherlich eine Stunde lang das bessere Team - die 2:0-Führung nach 56. Minuten nach Toren von Tim Kießler und Marcel Hoffmann sorgte aber nicht für absolute Sicherheit.

Dafür ist die Verunsicherung in der Defensive der Hausherren einfach noch zu groß. „Nach dem Gegentreffer war auf einmal die Unruhe da“, wollte Kevin Hines trotz des Sieges am Ende die Wackler seiner Mannschaft keinesfalls verschweigen.

Hines stellt Verteidigung um

Gegenüber den vergangenen Heimspielen hatte es Veränderungen im Team des BSV gegeben. So beorderte Kevin Hines Routinier Moritz Kickermann und Dean Müsse in die Innenverteidigung. Dadurch sollte in die Abwehr mehr Stabilität bekommen. Der Plan ging zunächst auch auf, da die Gäste aus dem Wittgensteiner Land nicht gerade ein Offensivspektakel abbrannten.

Der BSV Menden hatte zunächst alles im Griff und bemühte sich den Weg Richtung Tor der Gäste zu finden. Allerdings blieben große Einschusschancen zunächst Mangelware. Den Versuchen von Robyn Schoppe, Marcel Hoffmann und Jan Kießler fehlte im Abschluss die Durchschlagskraft.

So hatten die Hönnestädter zwar ein optisches Übergewicht - der Lohn in Form von Toren wollte sich aber nicht einstellen. So musste für den Mendener Führungstreffer ein Versuch aus der Distanz herhalten. Tim Kießler hielt aus gut 20 Metern einfach mal drauf.

Die Kunststoffkugel schlug hinter Gäste-Keeper Bandura im Netz zur BSV-Führung ein - 1:0 (41.). Der Jubel der Erleichterung dürfte noch in der Stadt zu hören gewesen sein.

Hoffmann mit der Vorentscheidung

Mit der Führung im Rücken wollten die Hönnestädter im zweiten Abschnitt alles klar machen. Und als dann Marcel Hoffmann in der 56. Minute zum 2:0 traf, sollte der erste Heimsieg Konturen annehmen.

Die Vorentscheidung? Weit gefehlt - der BSV zeigte auf einmal wieder Nerven und holte den Gast ins Spiel zurück. Yannick Lückel nutzte einen Abwehrschnitzer zum 1:2-Anschlusstreffer (58.).

Die Gäste witterten ihre Chance und feuerten sich an. „Hier ist noch nichts entschieden“, war von den gegnerischen Spielern zu hören. Den Aktionen der Hausherren kam die Sicherheit immer mehr abhanden. Der ersehnte dritte Treffer, der die letzten Zweifel frühzeitig beseitigt hätte, wollte einfach nicht fallen. So musste beim Mendener Anhang bis zur dritten Minute der Nachspielzeit gebangt werden. Dann durfte endlich wieder im Huckenohl gejubelt werden.

In der kommenden Woche ist der BSV Menden nicht am Ball, der Spielplan sieht dann den Westfalenpokal vor. Weiter geht es am 8. November mit dem Auswärtsspiel in Olpe.