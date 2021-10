Fußball BSV Menden setzt sich in Spitzengruppe fest

Menden. Nach der Last-Minute-Niederlage in Olpe haben sich die Fußballer des BSV Menden gegen den SV Hüsten rehabilitiert.

Es war ein entspannter Sonntag im Huckenohlstadion. Die Landesliga-Fußballer des BSV Menden absolvierten ihre Pflicht gegen den SV Hüsten 09 äußerst souverän. Am Ende stand ein hochverdienter 4:0 (2:0)-Sieg gegen den langjährigen Rivalen aus dem Hochsauerlandkreis und die Erkenntnis, dass die Kicker vom Oesberner Weg weiter nach oben schauen können. Wer weiß, wie es aussehen würde, wenn man vor Wochenfrist nicht in der Nachspielzeit bei der SpVg Olpe verloren hätte.

Doch mit dem Blick zurück mochte sich BSV-Trainer Kevin Hines gar nicht beschäftigen. Der Mendener Coach war vielmehr stolz auf sein Team, das sich gegen die Gäste aus Arnsberg beeindruckend abgeklärt präsentierte. „Die Mannschaft hat zu 100 Prozent das umgesetzt, was sie sich vorgenommen hat. Das gefällt mir unheimlich gut“, ist dem Mendener Trainer der Stolz auf die spielerische Entwicklung seiner Mannschaft anzusehen.

Hüsten 90 Minuten ungefährlich

Auch wenn die biederen Gäste über 90 Minuten praktisch keine Gefahr darstellten. Einige Hüstener Fans waren vom Auftreten ihrer Mannschaft sichtlich enttäuscht „So steigen wir in die Bezirksliga ab“, formulierten die Gäste-Anhänger ihre Sorgen um das eigene Team. Bei den heimischen fußballern gab es da schon ein wenig mehr Entspannung. „Man sollte nicht vergessen, wer bei uns noch gefehlt hat“, erklärt Kevin Hines. Das Fehlen von Startelf-Kandidaten wie Moritz Kickermann, Rejhan Zekovic, Marcel Hoffmann, Joel Hauser fiel nicht ins Gewicht.

Die Rot-Weißen starteten mit sehr viel Engagement in die Partie und suchten aus einer gut gestaffelten Abwehrreihe mit schnellen Pässen den Weg zum gegnerischen Tor. Da die Gäste sichtbare Probleme zeigten, ergaben sich auch sehr schnell Torchancen für den BSV. Zunächst fehlte aber noch die Konzentration im Abschluss. So setzte Mike Davids nach feinem Zuspiel von Paul Schmöle die Kunststoffkugel über das Tor der Gäste (12.). Dann fehlte dem frech aufspielenden Paul Schmöle die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor des Hüstener Keepers Jannik Heppelmann (19.). Eine Führung für den heimischen Landesligisten wäre zu diesem frühen Zeitpunkt schon verdient gewesen.

Kießler bricht den Bann

Nach weiteren Versuchen von Tim und Jan Kießler, sowie Paul Schmöle war es dann in der 32. Minute so weit. BSV-Kapitän Tim Kießler marschiert mit dem Ball von der Mittellinie aus Richtung Hüstener Tor und trifft zum 1:0 für seine Mannschaft. Die Gastgeber hielten nun endgültig alle Trümpfe in der Hand. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff belohnt sich Paul Schmöle für seine starke Vorstellung - 2:0.

Das sollte aber nicht das letzte Wort der Gastgeber gewesen sein. Der Sekundenzeiger war gerade auf seiner zweiten Runde - da zappelte der Ball erneut im Hüstener Tor. Nach einem feinen Zuspiel von Simon Steudle lief Merlin Niehoff allein auf das gegnerische Gehäuse zu und vollstreckte eiskalt zum 3:0. Die Entscheidung in dieser Partie war gefallen.

Krowczynski setzt den Schlusspunkt

In der weiteren Spielzeit versäumte es der BSV die Führung trotz reichlich guter Chancen noch auszubauen - Kai Rupprecht ließ sogar einen Foulelfmeter (80.) ungenutzt. Hüsten blieb ungefährlich, selbst leichte Konzentrationsschwächen in den Schlussminuten konnte man nicht nutzen. Den Schlusspunkt setzte der BSV mit dem 4:0 in der 90. Minute durch David Krowczynski.

