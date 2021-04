Paul Schmöle (vorne rechts), hier noch im Trikot des SV Deilinghofen, hat in der annullierten A-Kreisliga-Saison elf Tore in acht Spielen erzielt. Nun sucht er in der zwei Klassen höheren Landesliga eine neue sportliche Herausforderung. Zunächst kämpft er aber um einen Stammplatz.