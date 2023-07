BSV Menden und Sportfreunde Hüingsen in starker Frühform

Menden. Der Fußball-Landesligist feiert im Test gegen den SV Hilbeck einen 7:0-Sieg. Die Ohl-Kicker schlagen den SSV Mühlhausen-Uelzen 4:1. So lief es.

Ein wenig glich sich am Wochenende das Programm der Fußballer des BSV Menden und der Sportfreunde Hüingsen. Denn neben den nächsten Testspielen standen auch Hochzeiten an. So lief beim Landesligisten BSV Menden Mike Davids in den Hafen der Ehe ein. Beim Bezirksligisten SF Hüingsen schloss Robyn Schoppe den Bund für Leben. Diese Termine wurden von den Fußballern vor den Spielen begleitet.

BSV Menden - SV Hilbeck 7:0 (1:0). Der heimische Landesligist ließ dem Bezirksligisten aus Werl am Ende nicht den Hauch einer Chance. „Wir sind ein wenig schleppend ins Spiel gekommen. Dann war es ein wenig wild. Doch das ist zum jetzigen Stand der Vorbereitung normal“, wies BSV-Trainer Kevin Hines auf den Stand der Vorbereitung hin. Und letztlich zeigte der heimische Branchenführer dann einmal mehr seine Möglichkeiten. „Wir haben dann viele gute Dinge gesehen und zu null gespielt. Kompliment an meine Mannschaft“, konnte BSV-Trainer Kevin Hines auch diesen Test zufrieden abhaken. Die Tore für den BSV Menden erzielten Alexander Rudi (3), Tim Kießler, Andrii Mostovyi, Nils Kraume und Paul Schmöle (je 1).

Die Defensive der Sportfreunde Hüingsen um Zamir Kapkov (in Weiß) lässt nur ein Gegentor zu. Foto: Dietmar Reker

SF Hüingsen - SSV Mühlhausen/Uelzen 4:1 (3:1). Wer sich am Sonntag etwas Zeit mit dem Besuch des Hüingser Ohl gelassen hatte, der hatte vermutlich schon das beste versäumt. Denn die heimische Sportfreunde fertigten den Landesligisten aus Unna praktisch schon in der ersten Halbzeit ab. Das Team von SF-Coach Benny Huygenserlebte einen Blitzstart in diesem Test und führte kurz vor der Pause durch Tore von Philipp Eckert (8.), Yahia Bouaich (26.), Fabian Palczewski (41.), bei einem Gegentor (43.) mit 3:1. In der zweiten Halbzeit sollte sich an diesen Kräfteverhältnissen nichts ändern. Allerdings fiel nur noch ein Treffer für die Gastgeber durch Rajan Drüppel (77.).

