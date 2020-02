BSV Menden verpasst die Überraschung beim Wintercup knapp

Mit einem starken dritten Platz beendet der BSV Menden den Volksbanken-Wintercup in Sundern. Einzig der spätere Turniersieger aus Neheim konnte die Mannschaft von Kevin Hines im Supercup am Sonntag in der Sporthalle Sundern schlagen. Damit endet für den heimischen Fußball-Landesligisten eine extrem erfolgreiche Hallensaison mit Turniersiegen in Bösperde, bei den Hallenstadtmeisterschaften in der Kreissporthalle, sowie beim Regionalcup des Wintercups in Ense. „Es ist deutlich besser gelaufen, als wir es uns gedacht haben, deshalb bin ich schon ein bisschen euphorisiert. Wir hatten wirklich eine sehr harte Trainingswoche, dann noch das Spiel am Samstag- dass die Jungs dann am Sonntag noch einmal so eine Leistung abgerufen haben, ist ihnen wirklich sehr hoch anzurechnen“, lobte BSV-Trainer Kevin Hines den Auftritt seiner Mannschaft.

So lief das Turnier:

Vorrunde

In der Vorrunde hielt sich der BSV Menden makellos. Im ersten Spiel gab es einen deutlichen 5:2-Sieg gegen den Warburger SV aus der Kreisliga A Paderborn. Weiter ging es mit einem 3:0-Erfolg gegen den Arnsberger A-Kreisligisten SSV Küntrop. Nach diesem Spiel stand der BSV bereits als Qualifikant zum Viertelfinale fest. Im letzten Spiel gegen den Landesligakonkurrenten SV Hüsten ging es dann um den Gruppensieg. Das 1:1 kam dabei den Hüstenerrn zugute, die dank der um einen Treffer besseren Tordifferenz als Gruppensieger ins Viertelfinale einzogen. „Wir sind sehr gut ins Turnier reingekommen, haben von Anfang an gut gespielt und unseren Vorteil als klassenhöchste Mannschaft in der Gruppe auch gut ausgenutzt und souverän gespielt. Gegen Hüsten war es dann etwas unglücklich, dass wir nur Unentschieden spielen. Damit war schon vor der Endrunde klar, dass wir im Halbfinale schon auf Neheim treffen können“, fasste Hines die Vorrunde seiner Mannschaft zusammen.

Viertelfinale

Die Endrunde begann gut für die Kicker des BSV Menden. Mit 3:1 schlug die Hines-Elf den Soester Landesligisten SV Hilbeck. Beide Mannschaften trafen bereits im Finale des Regionalcups in Ense aufeinander. Damals setzten sich die Mendener erst im Neunmeterschießen durch. Dieses Mal klappte es bereits in der regulären Spielzeit, in der die Mendener dreimal trafen und sich einen Platz unter den ersten vier Teams sicherten.

Halbfinale

In der Vorschlussrunde wartete mit dem Vorjahreszweiten und Westfalenligisten SC Neheim die höchstmögliche Hürde auf die Mendener. Unglücklich verlief das Spiel aus Sicht der Hönnestädter. Bis zwei Minuten vor dem Ende stand es noch 0:0, dann patzten die Mendener zweimal und wurden von den Neheimern dafür eiskalt bestraft. Niels Altmanns Treffer reichte am Ende nicht aus.

Spiel um Platz drei

Das starke Turnier krönten die Mendener dann noch im Spiel um Platz 3. Wieder ging es gegen den SV Hüsten, der sein Halbfinale gegen die Überraschungsmannschaft, den Bezirksligisten SV Dringenberg, deutlich mit 1:4 verlor. Igor Markus und Nils Hoffmann trafen für die Mendener und sicherten damit den dritten Platz.

Fazit

„Der dritte Platz von 147 Mannschaften, die gestartet sind, das ist ein super Ergebnis für uns. Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, resümierte Kevin Hines. Neben den Pokal dürfen sich die Mendener noch über ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro freuen.