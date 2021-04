BSV Menden: Verstärkung aus der Westfalenliga

Menden. Über einen hochkarätigen Neuzugang freut sich der heimische Landesligist.

Diese Personalie dürfte in der Staffel 2 der Fußball-Landesliga aufhorchen lassen. Der BSV Menden vermeldet für die kommende Saison den Zugang von Dennis Rödel. Der Offensivmann wechselt von Westfalenligist Borussia Dröschede ins Huckenohl. Rödel genießt in der Region ein hohes Ansehen. Ab der neuen Saison will der 34-jährige Angreifer für das Team von Kevin Hines auflaufen.

„Ich bin glücklich, dass sich Dennis Rödel für uns entschieden hat. Er ist ein erfahrener Fußballer, der vor allem durch seine Schnelligkeit und Technik besticht. Ich liebe seine Art Fußball zu spielen“, schwärmt der Mendener Trainer von seinen neuen Mitarbeiter. Kevin Hines ist froh, dass sich die Geduld in den Gesprächen mit dem Angreifer ausgezahlt hat.

Im direkten Duell getroffen

„Es waren sehr gute Gespräche“, freut sich Hines über die Verpflichtung. Der BSV-Coach erinnert sich noch an die vergangenen Duelle mit Borussia Dröschede in der Landesliga. „Er hat uns immer reichlich geärgert. Jetzt ist er auf unserer Seite“, sagt Hines schmunzelnd.

Der flinke Angreifer bescherte der Mendener Defensive stets reichlich Arbeit. Zuletzt standen sich beide Seiten am 1. Dezember 2019 auf der Dröscheder Emst gegenüber. Das bislang letzte Punktspiel zwischen Borussia Dröschede und den BSV Menden endete 1:1. Manuel Huff hatte die heimischen Balltreter in Führung gebracht - den Ausgleich markierte Dennis Rödel kurz nach der Halbzeitpause. Damals ahnte keiner, dass diese Partie bislang die letzte war, wo der neue BSV-er noch auf der anderen Seite stand. Zum Rückspiel kam es ja nicht mehr, da die Saison wegen Corona abgebrochen wurde und die Iserlohner nach der Quotientenregel in die Westfalenliga aufstiegen.

Knieverletzung zugezogen

Das Spiel sollte für Dennis Rödel aber noch Folgen haben. Denn er zog sich dort eine Knieverletzung zu, die zunächst nicht erkannt wurde. Die Corona-Pause sorgte dann dafür, dass die Rehabilitation mit Verspätung begann und auf einem guten Weg ist. „Wir räumen Dennis jede Zeit ein, um wieder richtig fit zu werden“, ist für Hines das Debüt im BSV-Trikot noch lange kein Thema. Zumal ja immer noch offen ist, wie es im kleinen Fußball überhaupt weitergeht. Derzeit stehen die Zeichen klar auf Annullierung der Saison, da keine Besserung der Situation in Sicht ist.

Die Planungen für die neue Saison sind noch nicht abgeschlossen. Nach WP-Informationen sollen noch zwei weitere Akteure kommen. Bislang stehen mit Torwart Felix Hacker , Robin Hilberg, Joel Hauser (alle FC Iserlohn) Phillip Freier (Eintracht Dortmund), Merlin Niehoff (BSV Menden Jugend) fünf weitere Zugänge fest.