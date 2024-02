BSV Menden: Vor dem Topspiel rappelt es im Training

Menden Fußball-Landesligist reist als Tabellenzweiter zum Spitzenreiter SpVg Hagen 11. Das erwartet Kevin Hines.

Fußballspiele können besonders spannend und unvergesslich sein. Am Sonntag sieht der Spielplan der Landesliga-Staffel 2 eine solche Partie auf der Kunstrasenanlage Emst in der Haßleystraße in Hagen vor. Dort treffen um 15.30 Uhr der Tabellenführer SpVg Hagen 11 auf den Tabellenzweiten BSV Menden. Mehr Topspiel geht derzeit nicht.

BSV-Trainer Kevin Hines mag die Bedeutung der Partie nicht zu hoch hängen. „Es ist sicherlich ein besonderes Spiel. Der Erste trifft auf den Zweiten. Doch nach diesem Spiel geht es weiter. Egal wie das Spiel ausgeht, die Saison ist noch lange nicht entschieden“, versucht der Mendener Coach den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Wobei der Iserlohner Bankfachmann nicht verschweigt, dass die Paarung ihren Reiz hat und auch die Mannschaft besonders fokussiert auf das Spiel ist, wie Hines festgestellt hat. „In dieser Woche hat es beim Training schon richtig gerappelt“, beschreibt der Mendener Trainer eine besondere Vorfreude bei seiner Mannschaft auf die Partie in der Volmestadt. Und Hines weiß, dass er sich auf seine Mannschaft verlassen kann. Denn die ist in solchen Spielen immer für außergewöhnliche Leistungen gut. So blickt auch Kevin Hines mit einer Portion Neugier auf das anstehende Spiel Sonntag. „Ich vertraue meiner Mannschaft“, glaubt der Mendener Trainer an die Stärke seiner Spieler.

Die Gastgeber stellen bislang die beste Heimmannschaft der Liga. „Wir sind die beste Auswärtsmannschaft der Liga“, kontert Kevin Hines mit Blick auf die statischen Werte der bisherigen Spielzeit. Es treffen in der Tat zwei Teams aufeinander, die sich im weiteren Verlauf der Saison mit dem SV Hohenlimburg und den Sportfreunden Ostinghausen um den Titel duellieren werden. Umso wichtiger wäre ein Ausrufezeichen in Form eines Punktgewinns. Es spricht für ein hochklassiges Spiel, wie es beide Mannschaften bereits in der Hinrunde abgeliefert haben. Damals am 20. August lag der BSV nach 53 Minuten durch Gegentreffer von Haris Jaganjac, Kasim Osmic und Tim Bodenröder mit 0:3 zurück, bevor Paul Schmöle, Tim Kießler und Alexander Rudi noch ausglichen. Ein Heimspiel ist die Partie für die beiden Hagener im Mendener Trikot, Dominik Hollmann und Luca Becker.

