BSV Menden: Warum C-Jugend kein Kinderfußball mehr ist

Menden. Große Felder, große Tore und taktische Kniffe. Darum ist es für Jugendleiter Kai Murawski ein besonderes Vergnügen eine U15 zu trainieren.

Auch für die Jugendfußballer des BSV Menden beginnt in diesen Tagen das Training für die kommende Spielzeit 2023/2024. Viele Spielerinnen und Spielern wechseln dabei die Altersklasse und müssen sich auf neue Herausforderungen gefasst machen. In den vergangenen Wochen hat sich Jugendleiter Kai Murawski bereits zu den Konzepten in der G-, F-, E- und D-Jugendgeäußert hatte, folgt im heutigen Teil die Strategie für die C-Jugend.

„Das betrifft dann den U15-Jahrgang“, erklärt Murawski, der dabei leuchtende Augen bekommt. „Diese Jungs spielen das erste Mal auf dem großen Feld. Wenn ich ehrlich bin, ist alles andere für mich im Vorfeld Kinderfußball. Das darf man nicht belächeln, aber da spielte man vorher nur auf einem halben Platz. In der D-Jugend spielt man immerhin mit Abseits. Aber C-Jugend ist das erste Mal auf dem großen Feld. Da haben die Jungs richtig Spaß. Da gibts den richtigen Strafraum und 7,32 Meter breite und 2,44 Meter hohe Tore. Zudem gibt es da einen Elfmeterpunkt, der auch wirklich elf Meter vom Tor entfernt ist“, erklärt Murawski, der nun auch taktische Elemente mit ins Spiel bringen kann. Da geht es um Systeme wie Viererkette oder Dreierkette und dem Verschieben. „Eine C-Jugend zu trainieren, gehört zu den Dingen, die mir am meisten Spaß bereiten. Da kann man auch fast alles machen. Da spielt man auf zwei große Tore, da müssen sich auch die Keeper drauf einstellen.“

Umgewöhnung aufs große Feld

Murawski ist sich darüber bewusst, dass der Sprung vom kleinen aufs große Feld auch eine gewisse Zeit andauern kann. Allerdings hat der BSV Menden schon immer dem ganzen vorgebeugt. So kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass Freundschaftsspiele in der D-Jugend teilweise schon auf dem großen Feld ausgetragen wurden.

„Vor allem unseren Torhütern tat das gut. Auf einem kleinen Feld mit einem Tor mit fünf Metern Breite haben die eh alles gehalten. Jetzt konnten sie zeigen, was sie wirklich drauf hatten. Und wenn die dann in die C-C-Jugend hochkommen, ist das für die nichts Neues mehr. Deshalb kann ich jedem nur empfehlen im D-Jugend-Altjahrgang am Saisonende im Training aufs große Feld zu gehen. Je früher man damit anfängt, desto einfacher wird es hinter“, findet Murawski.

