BSV Menden will Borussia Dröschedes Serie sprengen

Menden. Fünf Siege in Serie feierte der Tabellenführer aus Iserlohn zuletzt. Doch das will der BSV Menden am Sonntag ändern.

Es gibt Spiele, die sind halt etwas besonderes. So steht am Sonntag in der Staffel 2 der Fußball-Landesliga das etwas andere Spiel auf den Programm. Auf dem Sportplatz auf der Emst in Iserlohn treffen um 15 Uhr die Nummer zwei und die Nummer drei des heimischen Fußballkreises aufeinander. Borussia Dröschede erwartet den BSV Menden.