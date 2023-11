BSV Menden zerlegt den SV 04 Attendorn

Menden Fußball-Landesligist zeigt sich in der zweiten Halbzeit gnadenlos und gewinnt mit 7:0 (2:0).

Mit dem vierten Torspektakel nach dem 8:3-Sieg gegen Rot-Weiß Erlinghausen, dem 6:1 gegen die SpVg Olpe und dem 6:0 gegen den SV Ottfingen im Huckenohl, hat der BSV Menden seine Ausgangslage im Titelkampf der Fußball-Landesliga 2 weiter verbessert. Gegen den SV 04 Attendorn gab es einen 7:0 (2:0)-Erfolg.

Die Null sollte dann doch stehen, diesen Anspruch hatte Robin Hilberg an sich in dieser 84. Minute. Da eilte BSV-Torhüter Dominik Hollmann aus seinem Gehäuse hinaus, um einen langen Pass auf den Attendorner Chris Stremel abzufangen. Doch Stremel war schneller, zog an Hollmann vorbei und lief alleine auf das leere Mendener Tor zu. Doch Robin Hilberg wollte den Gegentreffer nicht hinnehmen, sprintete hinter Stremel her, warf sich in den Schuss des Attendorners hinein und blockte ihn ab, bevor er ins Tor gehen konnte. Großer Jubel von den Zuschauern und auch Hilberg ballte die Faust, um seine Aktion zu feiern. Eine Aktion, die die 90 Minuten auf dem Nebenplatz des Huckenohl-Stadions gut zusammenfasste. Denn die Hausherren waren leidenschaftlicher und hatten in den entscheidenden Situationen den größeren Willen, um das Spiel gewinnen zu wollen. „Wir haben heute fußballerisch ein sehr gutes Spiel gemacht“, freute sich BSV-Trainer Kevin Hines.

Mostovyi trifft bereits nach sechs Minuten

Bereits nach sechs Minuten hatten die nur knapp 50 Zuschauer den ersten Grund zur Freude. Shawn Schmelzer setzte sich auf der rechten Seite durch, flankte scharf vors Tor, was SV 04-Torhüter Steffen Dicke überraschte. Der Ball rutschte ihm über die Finger, sodass Andrii Mostovyi am zweiten Pfosten nur noch die Kugel über die Linie drücken musste. Mit der Führung im Rücken entwickelte sich ein einseitiges Spiel, in dem die Gäste selten am Mendener Strafraum auftauchten. Bis auf dieses eine Mal in der 35. Minute, als Vedat Vural den Turbo zündete und sich bis in den Strafraum durch dribbelte. Sein Abschluss war dann aber zu ungefährlich. „Das war das einzige Mal, wo es für uns gefährlich wurde“, betonte Kevin Hines. Besser machte es seine Mannschaft dann in der 39. Minute als eine schöne Kombination am Strafraum bei Mike Davids landete, der für Marek Kulczycki ablegte, dessen Schuss im rechten Eck landete - 2:0.

Nach der Pause spielte sich der BSV Menden in einen Rausch. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel folgte das spektakulärste Tor des Tages: Die Attendorner klärten einen Ball nur halbherzig, sodass das Spielgerät 30 Meter vor dem Tor genau auf dem Fuß von Tim Kießler landete, der die Kugel volley unhaltbar in den linken Winkel des Attendorner Tores zimmerte. Spätestens jetzt war das Spiel entschieden, was Alexander Rudi, der bis dato mit seinen Abschlüssen Pech hatte, die Möglichkeit eröffnete, seine Bilanz noch etwas aufzubessern. Nach 52 Minuten stand der Stürmer sträflich frei im Strafraum und zog trocken ab - 4:0. Vier Minuten später war es Attendorns Torhüter Steffen Dicke, der einen Blackout hatte und unbedrängt den Ball in Rudis Füße spielte, der ging an Dicke vorbei und schob ins leere Tor - 5:0. Damit nicht genug: Wieder waren vier Minuten um, als Marek Kulczyccki über die linke Seite kam, einen Querpass in den Fünfmeterraum spielte und wieder war Rudi da - Hattrick und die Saisontore elf, zwölf und 13 für den Stürmer.

Gegen Arpe-Wormbach nachlegen

Den Schlusspunkt der einseitigen Partie setzte der eingewechselte Marcel Hoffmann, der eine Flanke von Nils Kraume zum 7:0 verwertete. „Wir haben heute super gearbeitet und die Tore stark heraus gespielt. Das lief genau nach den Mustern ab, die wir sehen wollen. Das waren drei ganz wichtige Punkte heute für uns“, wusste Kevin Hines. Gerade im Hinblick auf die anderen Ergebnisse. Tabellenführer Hagen 11 verlor überraschend deutlich mit 1:4 bei Rot-Weiß Erlinghausen, Hohenlimburg und die Sportfreunde Ostinghausen gewannen nur knapp. Somit ist der BSV Menden nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellenführer und besitzt mit 55:20 zudem die beste Tordifferenz der Liga. „Jetzt haben wir zwei Wochen Pause und dann wollen wir gegen Arpe nochmal nachlegen. In der Wintepause werden werden wir dann mal auf die Tabelle schauen“, versprach Hines.

BSV Menden - SV 04 Attendorn 7:0 (2:0) BSV Menden: Dominik Hollmann, Luca Becker (59. Awand Findi), Tim Kießler, Mike Davids (59. Nils Kraume), Shawn Schmelzer, Jan Kießler, Andrii Mostovoyi (75. Nils Eßmann), Marek Kulczycki (77. Joel Hauser), Alexander Rudi (67. Marcel Hoffmann), Kai Rupprecht, Robin Hilberg. Tore: 1:0 Mostovyi (6.), 2:0 Kulczycki (39.), 3:0 Tim Kießler (48.), 4:0, 5:0, 6:0 Rudi (52., 56., 60.), 7:0 Hoffmann (79.). Schiedsrichter: Dr. Hüseyin Sahin (Hamm). Zuschauer: 50.

