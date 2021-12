BVB, 1. FC Köln und Bayer Leverkusen spielen in Platte Heide

Platte Heide. Der VfL hat sich eine spektakuläre Alternative zum ausgefallenen Hönne-Cup überlegt.

Die Absage des Hönne-Cups hat den VfL Platte Heide stark getroffen. Nachdem das Qualifikationsturnier am Hülschenbrauck Ende Oktober noch ausgetragen werden konnte, musste das Hallenturnier, das stets am ersten Dezember-Wochenende ausgerichtet wird, abgesagt werden. Doch nun hat der Verein eine hochkarätige Alternative ins Leben gerufen.

Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen, VfL Bochum und Borussia Dortmund. Namen, die klingen wie das who is who des Profifußballs. Sie alle haben eines gemeinsam: Am Samstag, 5. Oktober, sind alle Mannschaften auf dem Platz des VfL Platte Heide zu bestaunen. Nicht die aktuellen Profis, aber vielleicht schon die Profis von übermorgen, wenn die U10-Mannschaften der nordrhein-westfälischen Fußballelite ihr Stelldichein in Platte Heide geben. Abgerundet wird das Teilnehmerfeld durch die E1-Jugend des VfL Platte Heide. Der erste Anstoß wird um 11.30 Uhr ausgeführt.

Eigene E1 spielt mit

„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses sportliche Highlight durchführen können und somit unsere E1-Jugend doch noch die Möglichkeit hat, diese sportliche Erfahrung machen zu können“, freut sich Matthias Luig, Jugendleiter des VfL Platte Heide, und Organisator des Hönne-Cups.

Nachdem vor einigen Wochen pandemiebedingt auch die diesjährige Auflage des Int. Hönne-Cup leider abgesagt werden musste, hat sich der Verein zunächst um ein Freundschaftsspiel gegen die U10 von Borussia Dortmund bemüht, um den eigenen Junioren zumindest eine kleine Alternative zum ausgefallenen Turnier zu bieten. Da auch im vergangenen Jahr das Turnier nicht stattfinden konnte, wäre diesem Jahrgang des VfL Platte Heide völlig die Chance genommen worden, sich mit den namhaften Rivalen zu messen.

Kontakte zum BVB zahlen sich aus

Durch den guten und langjährigen Kontakt zur Jugendabteilung von Borussia Dortmund und deren Trainer Giovanni Loto wurde aus der eigentlichen Idee eines Freundschaftsspiels, sehr schnell ein viel besserer Einfall.

„Der U10-Trainer aus Dortmund nutze seine Kontakte und schon ein paar Tage später stand das jetzige Teilnehmerfeld für den Leistungsvergleich bereit“, erklärt Luig, wie es zur alternativen Planung kam.

„So freut sich nun die gesamte Fußballabteilung des VfL Platte Heide auf einen kleinen Ersatz für den ausgefallenen Hönne-Cup und alle Anhänger des Mendener Jugendfußballs haben endlich mal wieder die Möglichkeit ein sportlich mit Sicherheit sehr interessantes Event zu besuchen“, ist Luig sicher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden