Celine Ludwig: „Jetzt in den M-Springen festigen“

Die Balver Springreiterin Celine Ludwig ist auf dem Weg nach oben. Die 22-Jährige, die in Balve-Garbeck zu Hause ist, startete jüngst in Wipperfürth-Kreuzberg in einem M**-Springen. Damit ist das hoffnungsvolle Eigengewächs des RV Balve nur noch einen Schritt von der schweren Klasse entfernt. Wir haben mit der ambitionierten Amazone über verschiedene Aspekte wie zum Beispiel Vorbilder im Sport, die Ausbildung und das Balve Optimum gesprochen:

. . . über Vorbilder im Reiten:

Richtige Vorbilder im Reitsport hatte ich tatsächlich nie. Ich bewundere andere Reiter für ihre Leistungen oder den Umgang mit ihren Pferden, aber ein klares Vorbild habe ich mir nie gesetzt. Beispielsweise finde ich es bewundernswert, wie Daniel Deusser es schafft, mit vielen verschiedenen Pferden im Spitzensport erfolgreich zu sein. Marcus Ehning hat einen sehr feinen Reitstil, wodurch das Springreiten so einfach aussieht und Michael Jung ist sowohl in der Vielseitigkeit, als auch im Springreiten immer vorne mit dabei.

. . . über den Springsport:

Richtig mit dem Virus Springreiten infiziert wurde ich erst mit meinem jetzigen Pferd Tarantino. Wenn man einen Sportpartner an seiner Seite, oder vermehrt unter sich hat, dem es so viel Freude macht, durch den Parcours zu fliegen, ist das einfach ansteckend. Jeder der einmal über einen Sprung geflogen ist, wird mir da zustimmen können. Das Gefühl gemeinsam für etwas zu kämpfen und dabei ein motiviertes und glückliches Pferd unter sich zu spüren, macht geradezu süchtig.

. . . über die Ausbildung im Reiten:

Ich reite von Beginn an in Balve-Wocklum. Anfangs habe ich dort natürlich auf den Schulpferden das Reiten gelernt und konnte damals schon Erfahrung über kleine Sprünge sammeln. Später habe ich dann viele Springstunden mit Tarantino genommen, weil wir erst einmal zusammenwachsen mussten. Ich war bis dahin noch relativ unerfahren beim Springen, sodass wir uns den Weg gemeinsam mit meiner Reitlehrerin erarbeitet haben.

. . . über den Werdegang:

Mit meinem damaligen Pferd war ich das erste Mal auf Springturnieren. Dort waren wir allerdings nur in kleineren Springen unterwegs. 2017 begann die erste Turniersaison mit Tarantino, die ich so schnell nicht vergessen werde. Ich war noch ziemlich unerfahren, aber wir konnten uns bereits da in A- und L-Springen einige Siege sichern. 2018/19 mussten wir leider aufgrund einer Verletzung eine Pause einlegen. Trotzdem konnten wir 2019 noch die erste M*-Platzierung erreichen. Und da es dieses Jahr gut lief in den M*-Springen, haben wir uns am ersten M**-Springen versucht.

. . . über Tarantino:

Tarantino ist wohl das bedeutsamste Pferd in meiner bisherigen Laufbahn. Vor ihm hatte ich wenig Ambitionen für den Springsport oder Turniere allgemein. Allerdings macht er es einem auch nicht immer leicht. Bei solch einem großen, schweren Pferd würde man nicht erwarten, dass er solch ein Angsthase sein kann. Egal, ob ein Fahrradfahrer um die Ecke kommt oder der Sprung mal in der anderen Ecke der Halle steht. Er gruselt sich vor vielen Dingen, obwohl er mit seinen mittlerweile schon 18 Jahren eine Menge gesehen hat. Im Parcours ist er aber ein absolutes Verlasspferd, welches immer auf die andere Seite vom Sprung will.

. . . über die persönlichen Ziele

Früher war mein Ziel einmal eine M*-Platzierung zu erreichen. Das ist mir bereits 2019 gelungen. Danach habe ich mir zwar nicht bewusst ein höheres Ziel gesteckt, aber natürlich nach mehr gestrebt. Allerdings war ich auch immer realistisch, da ich weiß, wie schwer der Sprung in die nächsthöhere Klasse ist. Mit dem Start im M**-Springen ist damit ein weiterer großer Traum für mich in Erfüllung gegangen. Jetzt ist der nächste Schritt erst einmal, sich in den M-Springen zu festigen.

. . . über das Studium:

Ich habe nach meinem Abitur in Iserlohn angefangen, Sport & Event-Management an der University of Applied Sciences Europe zu studieren. Nun befinde ich mich im letzten Semester und bin gespannt, wo mich die Reise noch hinführt. Schön wäre natürlich später ein Job, der mein Hobby mit dem Beruf vereint.

. . . über Starts unter Corona:

Ich hatte in dieser Saison das Glück, dass bei uns auf der Anlage mehrere Turniere stattgefunden haben. Aufgrund von Corona wurden vermehrt auf größeren Anlagen Turniere ausgetragen, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Dadurch konnte ich im Sommer mehrfach bei uns in Balve an den Start gehen. Leider ist es aber durch Corona sehr schwierig geworden, einen Startplatz zu ergattern. Es gibt einfach weniger Turniere als sonst.

. . . über den größten Wunsch:

Ich würde mir wünschen, dass mein Pferd, meine Familie und ich noch lange gesund und fit bleiben. Und natürlich, dass Corona endlich besiegt wird und wieder Normalität einkehren kann.

. . . über das Balve Optimum:

Da ich nun schon lange in Balve reite, konnte ich das Longines Balve Optimum die Jahre über immer weiter wachsen sehen und aktiv dabei helfen. Solch ein großes Turnier vor der Haustür zu haben, ist immer wieder eine Ehre. Auch wenn es aufgrund von Corona dieses Jahr das Prüfungsangebot deutlich kleiner ausgefallen ist, ist es schön, die Reiterelite Deutschlands in Balve begrüßen und beobachten zu können. Es ist auch eine hervorragende Möglichkeit, von den Besten der Besten zu lernen. Egal, ob in der Dressur oder beim Springen, man kann sich immer viel von den Reiter abschauen. Das hilft ungemein, sich zu verbessern.