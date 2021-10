Corona: Diese Auswirkungen hat die neue Verordnung im Sport

In den Herbstferien gelten Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren nicht automatisch als getestet.

Menden/Balve. Neue Regeln gibt es für Schüler, die in den Ferien Sportangebote wahrnehmen möchten.

Die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW hat auch einige Auswirkungen auf den Sport.

Eine Änderung betrifft Schülerinnen und Schüler, die Sportangebote drinnen wahrnehmen, Während der Schulzeit genügt Schülerinnen und Schülern unter 16 Jahren ein Schülerausweis, um mit getesteten Personen gleichgestellt zu werden. Das ergibt sich aus den regelmäßigen Tests, die in den Schulen zweimal wöchentlich durchgeführt werden.

Während der Herbstferien entfällt dieser Testvorteil, da die Betroffenen in der freien Zeit nicht getestet werden. Wörtlich heißt es von Seiten des Kreissportbundes: „Schülerinnen und Schüler gelten nicht als getestet, da in dieser Zeit keine Schultestungen stattfinden. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme an Sportangeboten drinnen grundsätzlich (und für Angebote draußen mit mehr als 2500 Teilnehmenden inklusive Besuchern) einen höchstens 48 Stunden zurückliegenden Test (Schnelltest) benötigen.“

Tests für Schüler unter 18 Jahren kostenlos

Für die Tests haben Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr Anspruch auf kostenlose Testungen in allen anerkannten Testzentren. Weiterhin gilt bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie bei Sportangeboten für Kinder und Jugendliche, dass gemeinsam beaufsichtigte Selbsttests durchgeführt werden können.

Diese Testpflicht bedeutet für die Vereine bzw. die betroffenen Kinder und Jugendlichen einen Mehraufwand, der jedoch unvermeidbar erscheint, wenn auch im Sport die 3-G-Regel konsequent eingehalten werden soll.

Neue Regeln für Zuschauer

Weitere Änderungen betreffen nur Zuschauer bei Großveranstaltungen. So dürfen Großveranstaltungen mit Zuschauern auf Steh- oder Sitzplätzen oberhalb einer absoluten Zahl von 5000 Zuschauenden die zusätzliche Auslastung bei höchstens 50 Prozent der über 5000 Personen hinausgehenden regulären Höchstkapazität liegen.

Davon abweichend dürfen bei Großveranstaltungen unter freiem Himmel auch oberhalb einer Zahl von 5000 Zuschauenden die Sitzplätze vollständig belegt werden, wenn die Veranstalterin oder der Veranstalter sicherstellt, dass außerhalb der Sitz- und Stehplätze die Verpflichtung zum Tragen einer mindestens medizinischen Maske (sogenannte OP-Maske) besteht.

Für die heimischen Sportveranstaltungen ändert sich somit nichts, da diese Größenordnungen dort nicht erreicht werden.

