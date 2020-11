Corona: Gibt es illegale Fußballspiele im Hönnetal?

Menden/Balve. Ein illegales Fußballturnier in Oberhausen sorgt für Schlagzeilen. Sind solche Turniere auch in Menden und Balve denkbar?

Der Fall sorgte am Wochenende bundesweit für Schlagzeilen: In Oberhausen haben sich mehr als 100 Jugendliche zu einem illegalen Fußballturnier getroffen. Ein Anwohner des Sportplatzes bemerkte das Turnier und verständigte die Polizei. Wie ist die Situation bei den Vereinen in Balve und Menden? Gibt es hier auch Probleme mit derzeit nicht erlaubten Spielen?

Es ist gerade Kindern und Jugendlichen gerade schwer zu vermitteln: Morgens dürfen sie im Klassenzimmer gemeinsam mit ihren Freunden sitzen, am Nachmittag mit den gleichen Kindern aber nicht zusammen Fußballspielen. „Das ist schon eine absurde Regelung. Auf dem gleichen Sportplatz auf dem sie morgens in der Schule ihren Sportunterricht haben, ist das Spielen nachmittags nicht mehr gestattet“, schüttelt Christian „Oskar“ Müller, Vorsitzender der SG Balve/Garbeck mit dem Kopf, als er auf das Thema angesprochen wird.

Appell an Jugendliche

Auf den Sportplätzen der SG, die beide für Individualsportler zugänglich sind, kam es in den vergangenen Wochen häufiger zu Fällen von Kindern und Jugendlichen, die auf dem Platz gespielt haben. Erlaubt ist das laut der Corona-Schutzverordnung nicht. „Aber verdenken kann man es den Kindern auch nicht“, weiß Müller. Dennoch musste die SG nun reagieren, um die Plätze frei zu halten. Im sozialen Netzwerk Facebook appelliert der Verein an die Vernunft der Mitglieder, während des Lockdowns nicht auf dem Platz zu spielen. „Letztlich können wir es aber nicht kontrollieren. Wir können ja nicht achtmal täglich jemanden vorbeischicken, der die Plätze abfährt“, betont Müller.

Der Balver Sportplatz am Krumpaul befindet sich ohnehin im Besitz der Stadt und kann nur von der Kommune gesperrt werden. Am Holloh in Garbeck gibt es nur niedrige Zäune, die die Anlage umgeben. „Wenn da einer drüber klettern will, dann käme er auch drüber“, ist Müller sicher.

Plätze in Menden sind gesperrt

Auch bei den Mendener Vereinen ist das Problem nicht unbekannt. „Wir hatten in der ersten Lockdown-Phase mal den Fall, dass Jugendliche auf dem Platz gespielt haben, obwohl sie es nicht durften. Wir haben ihnen dann erklärt, dass es nicht erlaubt sei und seitdem haben wir keine Probleme mehr“, erklärt Manfred Mösta, Geschäftsführer der Sportfreunde Hüingsen.

Das Gelände im Ohl ist abgesperrt, normalerweise kommt keiner hier rein. „Aber man weiß ja wie das ist, wer reinkommen möchte wird auch einen Weg finden, hineinzukommen“, sagt der Hüingser. Zwar hätten sich einige Jugendliche erkundigt, ob sie spielen dürften, aber nach der Absage durch den Vorstand war das auch kein Thema mehr.

Zäune sind zu hoch

Die Tore geschlossen sind auch am Max-Becker-Sportpark in Lendringsen. „Wir haben bereits seit Jahren die Regelung, dass der Platz nur während des Trainings- und Spielbetriebs geöffnet wird, damit nicht zuviele Leute auf dem Kunstrasen rumrennen und der Schaden nimmt“, sagt Torsten Strott, Vorsitzender des BSV Lendringsen.

Der Bezirksbeamte kommt am Tag häufig am Platz vorbei und sieht, ob sich Personen dort aufhalten. „Es ist zwar immer damit zu rechnen, weil der Reiz des Verbotenen groß ist, aber wenn die Tore geschlossen sind, könnte man nur über den zwei Meter hohen Zaun klettern. Und wer das versucht, wird sich ziemlich wehtun“, vermutet Strott.

Flatterband am Rasenplatz

Ein wenig verzwickt gestaltet sich die Situation beim BSV Menden. Das Huckenohlstadion ist für den Individualsport geöffnet, aber nicht durchgehend. „Unter den Hygienemaßnahmen dürfen sich die Sportler dort aufhalten und ihre Runden auf der Bahn laufen. Das machen ja beispielsweise die Sportler vom Marathonclub“, erklärt Dirk Henneböhl, Vorsitzender des BSV Menden.

Von Fußballern, die auf dem Rasenplatz ihr Unwesen treiben, ist Henneböhl nichts bekannt. „Der Rasenplatz ist mit einem Flatterband abgesperrt. Wir hatten zwar im ersten Lockdown mal ein Loch am Käfig des Kleinspielfelds oben, aber das konnte man nicht in diesen Zusammenhang bringen.“